Iliad, l’operatore telefonico francese che, di recente, sta facendo molto parlare di sé, ha annunciato la proroga di una delle offerte più apprezzate del momento, stiamo parlando della Flash 180.

La promozione al prezzo di soli 9.99 euro al mese, include una grande quantità di servizi di alta qualita, tra cui:

180GB di Internet, alla velocità massima in 5G, per tutti i dispositivi di ultima generazione compatibili ed in grado di supportarlo;

di Internet, alla velocità massima in per tutti i dispositivi di ultima generazione compatibili ed in grado di supportarlo; Chiamate e minuti illimitati, verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; Sms illimitati verso tutti Per chi è ideale Iliad Flash 180?

Iliad Flash 180: tutti i dettagli della promo

L’ offerta Iliad è perfetta per tutti coloro che desiderano sperimentare la navigazione super veloce in 5G. Grazie a cui sarà possibile vedere direttamente dal proprio smartphone contenuti in streaming e giocare ai migliori videogame online. Mantenendo una connessione sempre stabile e sicura.

Ma non è tutto.

Con la Flash 180, Iliad consente di accedere anche a 11Gb extra di dati utilizzabili per tutti i paesi dell’ Unione Europea. Grazie a cui sarà anche possibile effettuare e ricevere telefonate utilizzando la piattaforma WhatsApp. Garantendo comunque un servizio di qualità e per qualsiasi tipo di destinazione internazionale.

Insomma, si tratta di una promozione davvero imperdibile, disponibile ancora per un periodo di tempo limitato.

Cosa aspettate correte ad attivarla !