L’attesa è ormai finita, la data di rilascio del OnePlus12 e OnePlus12R è finalmente nota, arriverà a il 24 Gennaio sul mercato globale. Già sapevamo in precedenza che sarebbe arrivato per il 2024. Anche se è già stato rilasciato nel mercato cinese, l’attesa per noi esteri non sarà cosi lunga, fine gennaio è ormai vicino e potremmo comprare il nuovissimo OnePlus 12.

È la prima volta che, eccetto per il mercato cinese e indiano, OnePlus12 rilascia anche la sua versione più economica R. La data di rilascio è molto vicina alla data di rilascio del Samsung Galaxy S24 che rimarca ancora di più la rivalità tra queste due compagnie.

Proprio per questo il OnePlus12 è un telefono fatto per competere con i telefoni di fascia più alta quali Samsung Galaxy S23 e il GooglePixel8. Un punto a favore però, è che il OnePlus12 sarà uno dei primi telefoni ad avere il processore Snapdragon 8 Gen 3. Quest’ultimo è stato annunciato ad ottobre e porterà miglioramenti sotto il punto di vista del processamento AI e altre funzionalità.

Breve riassunto delle caratteristiche tecniche del OnePlus 12

Il OnePlus 12 sarà dotato anche di una fotocamera a 64 megapixel e uno zoom x3, a differenza dei 32 megapixel del OnePlus 11. Inoltre fornisce uno schermo a 120hz e una batteria da 5,400mAh con un cavo di ricarica con 100W di potenza, e una ricarica Wireless con 50W di potenza.

Inoltre come ultimo dettaglio, il OnePlus 12 fornisce uno schermo in risoluzione 1440 x 3168 pixel rapportato ad una dimensione di 163.3 x 75.8 x 9.2 mm. Lo schermo ovviamente è uno schermo AMOLED con 1 miliardo di colori.

In conclusione possiamo dire che il OnePlus 12 sarà sicuramente uno dei telefoni più attesi di inizio anno, pronto a fare concorrenza ai più grandi marchi. Inoltre, essendo rilasciato poco dopo il Samsung Galaxy S24, ci saranno molte persone interessate a fare dei confronti per vedere quale è il migliore dei due.