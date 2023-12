La diatriba scoppiata tra Elon Musk e Disney a quanto pare ha aggiunto un nuovo capitolo alla saga che un po’ tutti si aspettavano e che rende il tutto decisamente più frizzante, il padrone di Tesla ha infatti deciso un po’ per ripicca un po’ per contrattaccare di rimuovere l’app nativa di Disney+ dalla piattaforma Tesla Theatre presente nelle sue auto elettriche, si tratta di una decisione arrivata a seguito della presa di posizione radicale da parte di Disney che ha deciso di abbandonare completamente X, ex Twitter, a seguito dell’acquisizione effettuata da parte di Musk quest’anno.

Una lunga diatriba

La diatriba scoppiata tra il padrone di Tesla e Disney ha una storia decisamente lunga, il tutto nasce dalla volontà di Musk di promuovere la libertà di espressione al di fuori di ogni regola consentendo dunque a tutti di dire la propria, cosa che con l’ex Twitter non era fattibile dal momento che si andava incontro a ban nel momento in cui si esprimessero concetti decisamente discriminatori o scorretti, dopo l’acquisizione infatti il patron di Tesla ha reso le possibilità espressive molto più liberali cosa che non è andata giù a Disney, la quale seguendo una linea di principio ultra politically correct, ha deciso di abbandonare completamente il social per seguire la sua linea di principi, cosa che non ha fatto piacere al CEO di Tesla il quale dunque ha deciso di procedere all’eliminazione di Disney+ in via definitiva.

Non si sa ancora come andrà a finire la vicenda ciò che è certo è che nessuno dei due colossi ha intenzione di smuoversi dalla propria posizione.