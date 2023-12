A pochi giorni dal Natale, il Calendario dell’Avvento GameStop si presenta come un vero e proprio scrigno di sorprese, regalando agli appassionati del gaming un’esplosione di offerte irresistibili. Tra le varie “caselle” troviamo sconti imperdibili su titoli di grande successo come Diablo 4, Call of Duty Modern Warfare 3, Hodwarts Legacy e molti altri giochi, accendendo la fiamma dell’entusiasmo tra gli appassionati di videogiochi. L’occasione di accaparrarsi i titoli più desiderati a prezzi vantaggiosi è però limitata nel tempo e gli amanti del gaming sono chiamati a cogliere al volo quest’opportunità.

Le ultime sorprese del Calendario dell’avvento di GameStop

Tra le nuove offerte che impreziosiscono il Calendario dell’Avvento GameStop, spicca l’opportunità di portare a casa il vibrante MotoGP 23 al prezzo irresistibile di 19.98 euro, disponibile nei formati per PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox. Un’esperienza di guida mozzafiato a un prezzo straordinario, ma le sorprese non finiscono qui.

Per gli amanti dell’azione su quattro ruote, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged si presenta a soli 29.98 euro nella versione Standard, mentre la lussuosa Pure Fire Edition, che include un’esclusiva automobilina Hot Wheels, è disponibile al prezzo speciale di 39,98 euro. Un’occasione unica per esplorare mondi fantastici a bordo delle iconiche vetture Hot Wheels.

Hogwarts Legacy, il magico gioco ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter, si unisce al coro di sconti straordinari, con un prezzo eccezionale di 39.98 euro per le versioni PS5 e Xbox Series X, e 29.98 euro per le versioni PS4 e Xbox One. Per i possessori di Nintendo Switch, l’incantesimo continua al prezzo di 49,98 euro. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per immergersi nella magia di Hogwarts.

Tra i protagonisti delle offerte, non potevano mancare Call of Duty Modern Warfare 3 e Diablo IV. Il titolo di azione bellica è disponibile a partire da 68.98 euro, mentre il tanto atteso Diablo IV è in offerta con prezzi a partire da 54,98 euro. Un regalo perfetto per gli amanti dell’adrenalina e dell’oscurità, pronto a regalare ore di divertimento senza fine.

Come sappiamo, il Calendario dell’Avvento GameStop non si limita ai soli giochi. Gli accessori diventano protagonisti con offerte imperdibili: il Controller Power A Bob-omb Blast Super Mario è disponibile a soli 24.98 euro, mentre il Controller EgoGear SC10 RGB Nero si presenta come un’opportunità da non perdere, in vendita a soli 19,98 euro.