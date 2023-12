Lidl incanta il mercato con una campagna promozionale veramente speciale, all’interno della quale gli utenti possono davvero trovare il meglio del meglio, e la possibilità di avere tra le mani prodotti di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Il volantino è una meraviglia assoluta, con la possibilità di accedere a tantissimi sconti nei vari negozi fisici dislocati sul territorio nazionale, senza doversi minimamente preoccupare di recarsi in un punto vicino alla propria residenza. Gli acquisti, in genere, sono affiancati dalla comodissima garanzia della durata di almeno due anni consecutivi dalla data dell’ordine.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, così da ricevere i prezzi più bassi e tanti codici sconto gratis.

Lidl, offerte al 90% di sconto e prezzi speciali

Fino a Domenica 24 dicembre potete approfittare di una incredibile selezione di sconti da Lidl, tra cui trova spazio anche il robot da cucina multifunzione “Monsieur Cuisine Smart”, che oggi prevede un prezzo finale di soli 399 euro, sempre con garanzia legale della durata di 3 anni dalla data di acquisto effettiva.

Gli utenti che si vogliono avvicinare a tale tipologia di prodotto, devono comunque sapere essere molto simile al Bimby TM6 di Vorwerk, sia in termini di versatilità di utilizzo, che di accessori inclusi in confezione: troviamo appunto un tappo con dosatore, una profonda ciotola da 4,2 litri, un cestello, tre lame differenti ed il set per la cottura a vapore. Tutti possono inoltre fare affidamento, gratis, sull’inserto che prevede il coperchio in plastica trasparente ed una lama multiuso.