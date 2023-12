CoopVoce, EVO 200 contro Iliad a colpi di 200 giga al mese

Con CoopVoce il risparmio ogni mese è assicurato, così come la grande continuità. Ricordiamo che sottoscrivendo un’offerta di questo gestore, gli utenti potranno avere lo stesso prezzo per sempre senza rimodulazioni che possano modificarlo.

Proprio nel caso di CoopVoce bastano pochi euro. Ultimamente i riflettori sono accesi su una promo che è stata lanciata di nuovo con lo scopo di battere la concorrenza.

CoopVoce, arriva la EVO 200 che al suo interno ha tutti i contenuti disponibili

Servirebbe un miracolo agli altri gestori per fare meglio di quanto stia facendo in questo momento CoopVoce. In Italia il famoso provider virtuale non nutre alcuna concorrenza, siccome le sue offerte sono ora quelle più piene di contenuti e con i prezzi più bassi.

Stando a quanto riportato, dopo essere ritornata, la EVO 200 ha fatto sottoscrivere numerosi nuovi accessi. Sono molti infatti gli utenti che hanno scelto di abbandonare Iliad o il loro gestore virtuale di riferimento per sbarcare in CoopVoce.

Venendo a quello che c’è all’interno dell’offerta, è tutto molto semplice: basterà recarsi sul sito ufficiale anche se noi ve lo anticipiamo. La EVO 200 al suo interno vanta minuti senza limiti verso ogni numerazione, messaggi senza limiti verso tutti e 200 giga in 4G per navigare.

Gli utenti che riescono a sottoscriverla entro il 10 gennaio, data fino alla quale sarà disponibile, potranno pagarla solo 7,90 € al mese per sempre. Bisogna pagare anche il costo di attivazione una tantum che è pari a 10 €. Questo significa dunque che la prima ricarica sarà necessaria per un minimo di 18 €.