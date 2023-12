Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, si appresta a lasciare il proprio ruolo di Amministratore Delegato della società. La decisione diventerà effettiva a partire dal prossimo 29 dicembre.

La decisione fa seguito alla colossale acquisizione dello studio videoludico da parte di Microsoft per rinforzare la divisione Xbox. Ricordiamo che l’accordo si è concluso con l’azienda di Redmond che ha dovuto sborsare circa 69 miliardi di dollari.

Le voci sulle dimissioni di Kotick hanno iniziato a circolare già tempo fa attraverso una nota interna mentre adesso sono state ufficialmente confermate. Sotto la sua dirigenza, Activision Blizzard ha segnato alcuni dei più grandi traguardi della compagnia. Basti pensare al successo globale di franchise del calibro di “Call of Duty“, “World of Warcraft” e “Candy Crush Saga“.

Tuttavia, nonostante la notizia dell’uscita del CEO di Activision Blizzard sia arrivata quasi inaspettata, a sorprendere è un altro aspetto. Infatti, la software house non ha accennato all’arrivo di un successore e questa situazione apre a diversi scenari.

Infatti, l’uscita di scena di Kotick dalla software house potrebbe essere legata ad uno spostamento interno in Microsoft. Il dirigente potrebbe andare a ricoprire una posizione importante nella divisione Xbox per rilanciare il brand a livello globale.

Ne consegue che Activision Blizzard potrebbe essere integrata direttamente all’interno della divisione Xbox. In questo modo, Microsoft potrebbe avere un maggiore controllo e permettere alla software house di lavorare sia ai titoli multipiattaforma ma anche ad altri titoli in esclusiva per le console di Redmond.