Continuano le varie iniziative delle numerose aziende per il periodo natalizio. Epic Games Store, come sappiamo, sta proponendo come ogni anno una fantastica promozione che permetterà agli utenti di scaricare ogni giorno un nuovo videogioco diverso per tutta la durata del periodo natalizio. Nel corso delle ultime ore, è arrivato disponibile un nuovo videogioco per gli utenti.

Epic Games Store, nuovo videogioco in regalo per le festività natalizie

In queste ore è stato reso disponibile gratuitamente un nuovo videogioco per gli utenti di Epic Games Store. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha lanciato ufficialmente questa sua fantastica promozione che permetterà di portarsi a casa senza costi tantissimi videogiochi. Tutti gli utenti registrati ad Epic Games Store, potranno infatti accedere ogni giorno ad un nuovo videogioco e potranno scaricarlo tranquillamente sul proprio dispositivo senza costi aggiuntivi.

Il primissimo videogioco disponibile per gli utenti è stato Destiny 2: Legacy Collection. Ora, come già detto, gli utenti potranno scaricare un nuovo videogioco. Si tratta in particolare del videogioco denominato DNF Duel. Si tratta di un nuovo picchiaduro ed è disponibile gratuitamente senza costi dalle ore 17 del 20 dicembre 2023. Questo videogioco dovrebbe rimanere disponibile al download fino a quando non sarà annunciato il nuovo videogioco.

Epic Games Store ha comunque in serbo tantissimi altri videogiochi per i suoi utenti che saranno svelati nel corso dei prossimi giorni. Vi ricordiamo che potranno scaricare gratuitamente questi videogiochi tutti gli utenti con un account attivo. Tutti gli appassionati al mondo del gaming potranno comunque sfruttare tante altre iniziative, come ad esempio quelle del colosso giapponese Sony.