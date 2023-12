Il periodo Natalizio per gli utenti PC è sempre molto ricco di sorprese. Infatti, su Epic Game Store i regali sono sempre abbondanti e quest’anno non è da meno. I giocatori potranno riscattare Alan Wake Remastered in maniera totalmente gratuita. Tuttavia, per poter procedere a scaricare il gioco sarà necessario soddisfare una condizione vincolante.

Come indicato direttamente su Epic Game Store, acquistando una copia di Alan Wake 2 si riceverà una copia gratuita di Alan Wake Remastered. La versione Remastered include il titolo originale rimasterizzato per arrivare a supportare la risoluzione 4K. Inoltre, sono incluse anche le due espansioni The Signal e The Writer che ampliano la storia e nascondono colpi di scena inaspettati.

Epic Games Store regala il primo Alan Wake in versione Remastered a tutti coloro che acquisteranno Alan Wake 2

L’offerta che prevede la possibilità di riscattare l’intera saga resterà attiva fino al 10 gennaio 2024. Fino a quella data, Alan Wake 2 sarà acquistabile al prezzo scontato di 39,99 euro e sarà possibile procedere con l’acquisto del Deluxe Upgrade a 20 euro in più. Questa versione include le espansioni per la storia Night Springs e Casa sul lago oltre ad una serie di cambiamenti cosmetici oltre a tutti i futuri DLC che verranno rilasciati.

Ricordiamo che Alan Wake 2 è uno dei titoli candidati come GIOCO DELL’ANNO ai Game Awards. I ragazzi di Remedy Entertainment hanno lavorato sodo per ricreare le ambientazioni e l’atmosfera che hanno contraddistinto il primo capitolo.

Il primo Alan Wake racconta le avventure dell’omonimo scrittore alle prese con oscure presenze che lo minacciano costantemente per tutta la storia. Il secondo capitolo, invece, segue le vicende di Saga Anderson, un’agente dell’FBI alle prese con una serie di omicidi molto strani nella remota cittadina di Bright Falls.