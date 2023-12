La nuova aggiunta di Google sarà disponibile solo nella versione 4.22.37.586680692, per controllare quale versione si ha installata basta andare su Impostazioni > Apps. Scorrere fino a google contatti e verificare la versione nella InfoPage.

Adesso controllare un amico o un parente sarà ancora più facile, possiamo controllare la posizione in tempo reale e assicurarci che stiano al sicuro. Per far funzionare ciò si necessita che il contatto interessato condividi la posizione con noi.

In questo caso avremmo la possibilità di cliccare su “Vedi In Maps” e potremmo vedere la posizione dell’utente. Nel caso invece siamo noi a condividere la posizione avremmo una schermata che ci avvisa a che orario abbiamo iniziato la condivisione con il contatto interessato.

Per far funzionare questa nuova modalità rilasciata da google maps e google contatti, bisognerà avere google contatti installato sul telefono. Non tutti i telefoni lo hanno di default ma la maggior parte si. In caso di mancanza dell’applicazione si può sempre scaricare andando sul google play store e cercando “Google Contatti” e “Google Maps”.

Inoltre bisogna avere l’indirizzo email del contatto salvato. Quest’ultimo deve necessariamente essere lo stesso account con cui usano google maps. Successivamente possiamo procedere con la condivisione e o visualizzazione della posizione del contatto tramite google maps.

Sicuramente Google sta facendo questi aggiornamenti a fine di aiutare le persone nel salvaguardare la sicurezza delle persone più care a loro. L’importante però è di non sfruttare troppo e in modo maligno questa funzionalità utilissima.

In conclusione possiamo dire che questa sarà una delle funzionalità più utili e innovative del colosso Google. Per avere questa funzionalità alcuni dovranno aspettare visto che funziona solo da android 14 in su. Nonostante ciò alcuni telefoni con android 14 ancora non possiedono questa funzionalità. Dovremmo aspettare notizie di Google per ulteriori aggiornamenti.