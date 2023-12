Il brand della ditta giapponese Sony sorprende tutti i gamers e gli amanti dei videogiochi, offrendo una vastità di nuovi giochi per l’abbonamento PlayStation Plus riguardante il mese di dicembre.

Il PlayStation Plus di dicembre apre il periodo natalizio con dei giochi bomba, portando grandi titoli nelle case dei gamers.

PlayStation Plus, ne vale la pena?

PlayStation, annuncia la grande quantità e qualità dei giochi che potranno essere disponibili sul PlayStation Store dal 19 dicembre.

Grazie a questo nuovo piano tariffario del PlayStation Plus, Sony, ha rivoluzionato totalmente il mondo di PlayStation. Sono presenti infatti 3 piani tariffari che differiscono dal prezzo e dai giochi presenti.

La versione Premium parte da un costo di 16,99 € mensili e offre centinaia di giochi nel catalogo classico e vantaggi esclusivi come ad esempio la possibilità di effettuare lo streaming nel cloud. La Extra parte da un costo di 13,99 € mensili e fornisce solo l’accesso al catalogo giochi, che include centinaia di giochi da parti di grandi produzioni famose. Infine poi abbiamo l’ultima tariffa disponibile ovvero la Essential, che parte da un costo di 8,99 € al mese e da la disponibilità di giocare online con i propri amici e ricevere i giochi mensili pubblicati sul PlayStation Store.

Playstation Plus, i giochi

Dal 19 dicembre appunto troveremo nello store, per i possessori di PlayStation Plus Extra e Premium una varietà di titoli molto famosi. Uno di questi, forse quello più gettonato è Grand Theft Auto V che dopo l’annuncio di Rockstar, riguardo l’uscita del sequel, Grand Theft Auto 6, ha portato molti gamers ha farci qualche partita ingannando il tempo per l’uscita del gioco.

PlayStation ha pubblicato su X un post riguardante il catalogo dei giochi che saranno disponibili e questi saranno:

Grand Theft Auto V | PS4,PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4,PS5

Moto GP23 | PS4,PS5

Metal: Hellsinger | PS4,PS5

Salt and Sacrifice | PS4,PS5

Moonscars | PS4,PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4,PS5

Grime | PS,PS5

Tinykin | PS4,PS5

Prodeus | PS4,PS5

Shadowrun Returns | PS4,PS5

Shadowrun : Dragonfall – Director’s Cut | PS4,PS5

Shadowrun : Hong Kong – Extended Edition | PS4,PS5

PlayStation Premium, classici

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4,PS5

Thrillville: Fuori dai binari | PS4,PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4,PS5

Oltre a questi, gli abbonati potranno passare un natale felice usufruendo di un catalogo di film, appena annunciato da Sony.