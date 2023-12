Lo scorso 24 novembre Sony ha lanciato, a sorpresa, la nuova versione Slim di Ps5 anche in Italia dopo l’inizio delle vendite nel continente Nord Americano già da inizio mese. La nuova console della casa giapponese ha apportato delle leggere modifiche a quello che era il modello già ben strutturato della precedente versione.

Sebbene a livello interno non sia cambiato così tanto, con il solo ampliamento dell’SSD che finalmente raggiunge 1 TB di memoria, la vera rivoluzione si cela nell’estetica e nella praticità.

La prima cosa che salta all’occhio è la divisione in quattro “frammenti” dei pannelli esterni che, a detta di Sony, garantirà una comodità maggiore quando si andranno a sostituire i componenti interni o il tanto discusso lettore dischi. Quest’ultimo elemento ha fatto gioire i fan, dato che anche acquistando la versione digitale della console, l’appendice potrà essere aquistata separatamente e successivamente assemblata.

La nuova versione di PS5 è appena uscita ma può essere definita completa?

Il dettaglio che ha fatto storcere il naso a molte persone è lo stand per posizionare la console in verticale. Infatti, all’acquisto di Ps5 Slim non è presente alcuna base, a differenza del precedente modello, ma soltanto due piccoli stand triangolari da posizionare nella scanalatura tra i due pannelli per posizionarla orizzontalmente.

Parlando di numeri, Ps5 slim ha un volume ridotto del 30 % e un peso ridotto del 24%. La console può inoltre contare su un prcessore AMD Ryzen “Zen 2” e una scheda grafica basata su AMD Radeon RDNA 2 con frequenza variabile fino a 2.23 GHz.

Per quanto riguarda il controller Dualsense, non ci sono stati miglioramenti significativi se non per l’estetica, aggiungendo i colori “Starlight Blue” e “Nova Pink”. La Ps5 Slim all’uscita è stata subito accompagnata da due grandi giochi, “Call of duty: Modern Warfare 3” e il cavallo di battaglia della compagnia nipponica “Marvel’s Spiderman 2” entrambi acquistabili direttamente all’indirizzo direct.playstation.com.