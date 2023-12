Perché in questi ultimi giorni vari utenti della community sconsigliano di giocare a CS2? CS2 conosciuto meglio come Counter Strike 2, ha attraversato periodi piuttosto difficili, colpa di problemi inerenti alle texture e al gameplay, problemi fortunatamente risolti con il tempo. I problemi però continuano a sopraggiungere, causa un recente aggiornamento, quest’ultimo ha accidentalmente scatenato una serie di divieti VAC apparentemente casuali, quindi il numero di giocatori dello sparatutto è sceso al minimo dell’anno.

Intanto da qualche giorno sembra che vari utenti abbiano trovato l’ennesima pecca nel sistema, questa volta si tratta di una possibile violazione della sicurezza nei confronti degli utenti stessi.

CS2: ecco gli utenti della community che sconsigliano di giocare

Come notato da un utente Reddit chiamato “TryingToBeReallyCool”, un nuovo buco nella codifica del gioco consente ai giocatori di ottenere gli indirizzi IP degli altri giocatori nella loro lobby e, presumibilmente, “eseguire vari codici sulla loro macchina.” Nel thread Reddit, TryingToBeReallyCool scrive “Non entrerò nei dettagli, ma esiste una backdoor che consente ad altri giocatori nella tua lobby di eseguire codici per recare danni ai computer degli utenti”.

TryingToBeReallyCool continua dicendo “Sono riuscito a trovare queste informazioni dopo una ricerca non troppo impegnativa, ed è semplicissimo. Finché Valve non risolve questo problema non giocherei a CS2 , il tuo computer potrebbe essere davvero a rischio se preso di mira da un malintenzionato.”

Anche altri utenti della community sconsigliano di giocare a CS2, il content creator “Ozzny” e lo streamer “PirateSoftware” hanno confermato l’enorme pericolosità di questo problema, in particolar modo lo streamer afferma che “non giocherebbe a CS2 in questo momento”, sostenendo che i giocatori saranno vulnerabili al 100% fino a quando Valve non risolverà il problema…

Dunque ecco una nuova gatta da pelare per Valve, l’azienda di videogiochi statunitense secondo molti esperti e secondo molti appassionati di CS:GO, non avrebbe dovuto far uscire così presto la versione finale di CS2, gli sviluppatori avrebbero dovuto prendersi un po’ più di tempo, in modo tale da fixare la maggior parte degli aspetti negativi riscontrati fino ad adesso.

La domanda da qualche mese rimane la stessa, entro quando riusciremo ad avere tra le mani un gioco incredibile, incredibile com’è stata la sua versione passata CS:GO.