Per rendere più natalizia l’atmosfera Amazon ci propone molte offerte su alcuni prodotti, che difficilmente si possono ignorare. Questo è il caso che concerne con iPhone 14, che è scontato di 210€.

iPhone 14 è uno smartphone della Apple, che dal suo lancio nel 2022, ha conquistato quasi tutta la top 5 degli smartphone più venduti nel 2023 con le sue varianti. In cima alla classifica vediamo iPhone 14 Pro Max, seguito da 14 Pro e iPhone 14.

Anche se tutti conoscono iPhone 14,non tutti sanno le sue caratteristiche. Per quest’occasione è opportuno ripresentarle, specialmente quando lo sconto su Amazon è del 20%.

Vediamo specifiche tecniche di iPhone 14

La variante base dello smartphone ci offre un display da 6,1″, che grazie alla tecnologia Super Retina XDR ci permette di avere colori ancora più nitidi. Non bisogna temere i graffi e le cadute grazie al rivestimento dello schermo Ceramic Shield, che garantisce una maggiore robustezza e resistenza all’acqua (6 metri di profondità massima fino a 30 minuti).

La batteria da 3,279 mAh ha un autonomia di quasi 20 ore di riproduzione video. Integra un sistema a doppia fotocamera che comprende una fotocamera principale da 12MP e un Ultra-grandangolo da 12MP (angolo di campo da 120°). Le capacità di zoom sono un po’ limitate (zoom 5x), però si è rivelato estremamente affidabile nei test, il punteggio più alto è stato ottenuto nella parte dei video. L’offerta che ci propone Amazon riguarda la variante da 128GB, e 6GB di RAM nella colorazione Mezzanotte. In genere si trova al costo di 879€, ma grazie allo sconto del 20% il prezzo scende a 699€. Se volete regalarvi un iPhone 14 per Natale non resta altro che metterlo nel carrello di Amazon ed acquistarlo.