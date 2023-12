Wi-Fi 7, il nuovo wi-fi 7 sta per rivoluzionare la connessione internet con velocità da capogiro

Mentre il 5G continua a svilupparsi gradualmente in Europa occidentale, il settore delle reti domestiche si prepara per una significativa evoluzione tecnologica. La Wi-Fi Alliance ha annunciato che il nuovo standard Wi-Fi 7 è in fase di finalizzazione e sarà pronto per essere implementato all’inizio del 2024.

Wi-Fi 7: sta arrivando un nuovo standard

Il Wi-Fi 7 promette di portare prestazioni notevolmente migliorate rispetto al suo predecessore, il Wi-Fi 6. Una delle caratteristiche più salienti di Wi-Fi 7 è la sua capacità di raggiungere una velocità massima di 40 Gbps, che supera di oltre quattro volte la velocità massima di 9,6 Gbps offerta dal Wi-Fi 6.

Questo notevole aumento di velocità è reso possibile dall’introduzione di una nuova banda di frequenza da 6 GHz che si aggiunge alle esistenti bande da 2,4 GHz e 5 GHz. Oltre a questo, Wi-Fi 7 migliora ulteriormente alcune delle tecnologie di velocità di connessione introdotte con il Wi-Fi 6, consentendo di ottenere velocità fino a 4,8 volte superiori.

Con il lancio previsto per il primo trimestre del 2024, il Wi-Fi 7 si preannuncia come un importante passo avanti per gli utenti che possiedono dispositivi già compatibili con questo standard. Si prevede che router, modem router, chiavette e schede di rete compatibili con il Wi-Fi 7 riceveranno aggiornamenti del firmware per sfruttare appieno le nuove capacità.

Il Wi-Fi 7 non solo offrirà un miglioramento significativo delle prestazioni in termini di velocità e affidabilità, ma supporterà anche applicazioni che richiedono un throughput elevato e una bassa latenza. Ciò include l’uso in ambiti domestici e aziendali, nonché in settori industriali, con applicazioni specifiche come la realtà aumentata, virtuale ed estesa (AR/VR/XR), formazione immersiva in 3D e lo streaming video ad altissima definizione. Questo sviluppo apre nuove frontiere per l’innovazione tecnologica, offrendo agli utenti possibilità avanzate per la connettività e l’interazione con il mondo digitale. Con l’arrivo del Wi-Fi 7, ci si aspetta una maggiore fluidità e versatilità nelle comunicazioni wireless, che potrebbero rivoluzionare ulteriormente il modo in cui interagiamo con Internet e le tecnologie emergenti.