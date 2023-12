I LEGO non sono solo costruzioni, con i piccoli mattoncini di dimensioni e forme diverse possono essere riprodotti interi universi. Sono una piccola magia, concentrata in una piccola confezione, che può tramutarsi in qualcosa al di fuori della propria immaginazione. La loro bellezza sta anche nel non avere un target preciso di “costruttori”, chiunque può divertirsi. I bambini magari preferiscono giocarci, mentre gli adulti li conservano come veri tesori in teche, fieri del loro lavoro.

Non si tratta di un semplice gioco ed è per questo che il loro costo generalmente è piuttosto alto. Ci sono però delle occasioni, come gli sconti Amazon, che donano una possibilità a chiunque li desideri. Per gli amanti delle corse e delle vetture sportive, sul sito il set LEGO Speed Champions McLaren è stato ribassato del 30% ed è disponibile al prezzo assurdo di 31,49€.

Corri veloce come il vento con il kit LEGO Mclaren

Il kit auto LEGO Speed Champions 76918 è una vera chicca per i giovani appassionati di automobili. Regala l’opportunità di costruire e di mettere in mostra due emozionanti repliche delle famose vetture McLaren: a leggendaria F1 LM e la scattante Solus GT. Questo set, che presenta dettagli accurati e colori vivaci, promette ore di divertimento creativo e gare ad alta velocità nell’immaginazione dei bambini.

Il modellino della F1 LM cattura l’essenza della McLaren classica con il suo iconico colore arancione. Il design include un sedile di guida centrale e prese d’aria su entrambi i lati, donando una rappresentazione accurata nei minimi dettagli. Il modello della Solus GT presenta invece un design accattivante con una combinazione di colori bianco, nero e l’immancabile arancione. Dotato di alettone posteriore, dettagliati interni dell’abitacolo, passaruota sporgenti, farà desiderare di averla in dimensioni reali.

Il kit include anche due omini LEGO di piloti, pronti a saltare in auto e sfrecciare sul pavimento di casa gareggiando per la vittoria. I bambini possono così immergersi nel mondo delle corse e creare storie avvincenti come solo loro sanno fare. I modellini delle auto possono essere esposti su un qualsiasi scaffale e non solo nelle camerette dei più piccoli. I LEGO non hanno limiti di età. Gli amanti delle automobili da costruire possono inoltre decidere di espandere la loro collezione acquistando i set Speed Champions, come la Ferrari 812 Competizione oppure/e la Porsche 963.