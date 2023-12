WhatsApp, nonostante sia ampiamente criticata da tantissimi utenti nel mondo, è ad oggi l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata, basti pensare che conta oltre 1,4 miliardi di utenti, per comprenderne appieno le qualità e le potenzialità. Per questo motivo Meta, l’azienda che da tempo l’ha acquistata, periodicamente rilascia importanti aggiornamenti, atti a migliorarne le funzionalità.

Una delle più grandi novità, tra le tantissime disponibili, riguarda la possibilità di fissare in alto i messaggi importanti. Quante volte vi è capitato di voler riguardare un messaggio, ma non di riuscire ad accedervi, se non effettuando una ricerca specifica all’interno delle chat? ebbene dovete sapere che con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp sarà davvero molto più semplice accedere ai messaggi di testo preferiti.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così potrete avere tutte le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone, e scoprire innumerevoli codici sconto gratis in esclusiva.

WhatsApp, ecco come fissare un messaggio in alto

Per agevolare la vita di tutti gli utenti, Meta ha deciso di introdurre la possibilità di fissare in alto i messaggi, per raggiungere tale obiettivo non vi resta che mantenere la pressione a lungo sul messaggio che volete fissare, fino a quando non verrà mostrata l’opzione “Fissa in alto“. Selezionandola, tale contenuto rimarrà nella parte alta per un periodo di 7 giorni, per poi scomparire, anche se potrete comunque personalizzare l’intervallo temporale per un periodo che da sole 24 ore, fino ad un massimo di un mese (circa 30 giorni).

Un grande update che rende sicuramente la vita degli utenti molto più easy ed un’esperienza ancora più abbordabile per tutti.