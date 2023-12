La WiFi Alliance ha ufficialmente annunciato che lo standard WiFi 7 sarà presentato entro marzo 2024. Questa notizia è giunta come una conferma molto attesa per gli appassionati di tecnologia e per coloro che sono sempre alla ricerca di prestazioni di rete sempre più veloci e affidabili.

Sebbene il WiFi 7 sia già disponibile in alcuni dispositivi, bisogna chiarire che tali implementazioni si basano su bozze delle specifiche e non sulle caratteristiche definitive che saranno annunciate entro la fine del primo trimestre del prossimo anno. Una delle caratteristiche principali di questa tecnologia è la significativa espansione della velocità rispetto all’attuale standard. Le differenze tra i due standard sono molte e sembra che il 7 rivoluzionerà il modo di connettersi.

Cosa cambia con il WiFi 7

Nel corso dell’anno scorso, Intel e Broadcom hanno dimostrato velocità impressionanti raggiungendo i 5 Gbps, un notevole balzo in avanti rispetto ai massimi 1,7 Gbps del WiFi 6. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’utilizzo simultaneo delle bande 2,4 GHz, della 5 GHz e della 6 GHz da parte dei dispositivi compatibili.

Uno dei vantaggi chiave del WiFi 7 risiede proprio nell’uso della banda a 6 GHz, che offre accesso a canali da 320 MHz e raddoppia la larghezza di banda rispetto al suo predecessore. Inoltre, lo standard del nuovo “modello” migliora il tasso di trasmissione, passando da 1024 QAM a 4K QAM. Il lancio previsto nel 2024 è in linea con le aspettative dichiarate da importanti attori del settore come Qualcomm. Le aziende prevedono di lanciare soluzioni WiFi 7 nel corso del prossimo anno, anche se si crede che la piena adozione di questa tecnologia sul mercato avverrà nel 2025.

I produttori di dispositivi di rete non sono rimasti a guardare, società come Netgear, ASUS o TP-Link offrono prodotti basati sulle bozze delle specifiche. Tuttavia, gli esperti presuppongono che una nuova ondata di dispositivi compatibili con il Wi-Fi 7 raggiungerà il mercato in concomitanza con l’annuncio delle specifiche definitive. Anche sul fronte dei PC desktop, Gigabyte ha annunciato una scheda Wi-Fi 7 PCIe che può raggiungere velocità fino a 5,8 Gbps, integrando tutte le specifiche ufficiali della Wi-Fi Alliance. Inoltre, le nuove schede madri Z790, presentate insieme ai processori Intel Core di 14° generazione, includono una tecnologia per la nuova rete.