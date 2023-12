WhatsApp, un aggiornamento e 3 funzioni segrete da conoscere

Dopo tanti aggiornamenti che sono arrivati durante questo 2023, sembra che la chiusura dell’anno sia pronta per WhatsApp. Il colosso sta per lanciare alcuni nuovi aggiornamenti ma nel frattempo gli utenti hanno apprezzato quello proposto la settimana scorsa.

Come si può notare all’interno della chat, soprattutto in fase di registrazione di una nota audio, ecco la possibilità di aumentare il grado di privacy. Le note vocali potranno essere infatti inviate consentendo all’interlocutore di ascoltarle solo ed esclusivamente una volta.

Questo comporterà anche l’impossibilità di contrassegnare quella nota audio come “importante” o di inoltrarla ad altre persone. È questo il modo che WhatsApp utilizza per salvaguardare la privacy degli utenti che non vogliono che le loro parole siano inoltrate ad altri o magari riascoltate in un secondo momento.

WhatsApp, ci sono anche tre funzionalità esterne che tutti dovreste conoscere

Oltre al contenuto dei soliti aggiornamenti di cui si parla ultimamente, ci sono anche delle funzionalità esterne a WhatsApp che possono servire. La prima in assoluto è quella che permette tramite una piattaforma di terze parti di poter conoscere il momento preciso di entrata o di uscita in WhatsApp da parte degli utenti. Scaricando Whats Tracker, una persona sarà in grado di scegliere il numero da seguire, sapendo con una notifica quando entrerà o uscirà da WhatsApp.

L’altra applicazione è utile per recuperare i messaggi cancellati di proposito per non farli leggere. Si chiama WAMR ed è gratuita.

Se volete restare offline almeno all’apparenza, dovete scaricare Unseen. In questo modo leggerete tutto in una piattaforma esterna rispetto a quello che arriva su WhatsApp ma senza mai aggiornare l’ultimo accesso e senza figurare online.