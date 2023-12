WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea, continua a migliorare i suoi servizi.

A tal proposito, Il team di sviluppo dell’omonima piattaforma, ha annunciato il rilascio di due nuove versioni dell’applicazione beta per dispositivi Android: la 2.23.26.6 e la 2.23.26.7.

Ovviamente, come detto, si tratta di funzionalità ancora in via di sviluppo che un gruppo di utenti beta tester selezionati, sta attualmente cercando di verificare.

Tuttavia, gazie a queste versioni, WhatsApp si arricchirà di nuove ed interessanti opzioni di utilizzo di cui presto, sicuramente, non riuscirete più a fare a meno.

Ma partiamo per gradi.

WhatsApp: nuove opzioni e funzionalità in via di sviluppo

Con la versione 2.23.26.6 beta di WhatsApp, proprietari dei canali di WhatsApp ora potranno richiedere una revisione per i propri canali che sono stati sospesi all’interno di una schermata di avvisi.

Inoltre, sarà possibile nascondere le etichette di navigazione durante lo scorrimento dello schermo e cercare i messaggi per data.

Invece, per quanto riguarda la versione 2.23.26.7 beta dell’ app, la piattaforma avvisa gli utenti che il backup del servizio di messaggistica, nei prossimi mesi, inizierà ad occupare spazio su Google Drive. Si tratta di una notizia che gli utenti di sicuro non apprezzeranno molto. Ma la notizia, per il momento non è stata ancora rilasciata su larga scala.

Per scaricare le nuove versioni dell’app beta, basterà collegarsi a Google Play Store o installare manualmente i file APK, disponibili su APK Mirror.

Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo. Non sappiamo ancora con precisione se e quando queste nuove funzionalità saranno rilasciate a tutti gli altri utenti.