TIM ha tutto nelle Power, le due offerte fino a 150GB con 6 EURO

Ci voleva ben altro per affossare un gestore potente come TIM che le solite offerte prive peraltro della sua stessa qualità. Il famosissimo provider italiano è riuscito ancora una volta a divincolarsi dalla presa mortale dei gestori virtuali, mettendo sul mercato le sue offerte migliori.

C’è solo un dettaglio fondamentale al quale purtroppo è obbligatorio attenersi: le promozioni in questione sono disponibili solo per chi proviene da Iliad o da gestori virtuali.

TIM, le migliori promo sono ancora disponibili: ecco le Power Iron e Supreme Web Easy

In concomitanza con il lancio di tante nuove offerte da parte dei gestori concorrenti, TIM ha fatto vedere di cosa è capace. Il famoso gestore è venuto fuori infatti con soluzioni stratosferiche, tutte e due appartenenti alla gamma Power.

La prima delle due è una nuova proposta e prende il nome di Power Iron. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi numerazione italiana o europea, con un quantitativo pari a 100 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di 6,99 € per tutti.

La seconda offerta invece è una vecchia conoscenza di chi si è innamorato del gestore tempo addietro. La Power Supreme Web Easy è tornata e con un prezzo di soli 7,99 €. Al suo interno ci sono minuti ed SMS illimitati verso tutti e 150 giga per la navigazione sul web.

Ricordiamo inoltre che solo per il primo mese, il costo sarà azzerato. Trenta giorni gratis e pagamento a partire dal secondo mese: questo è il piano che TIM vuole proporre a chi entra ora.