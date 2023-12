I prezzi bassi attivati da Lidl sono indubbiamente tra i migliori in circolazione, proprio perché spingono il consumatore ad accedere ad una selezione di prodotti in offerta, che riescono a soddisfare anche l’utente finale più restio all’acquisto della tecnologia presso l’azienda in questione.

Il volantino appare sin da subito meraviglioso, per il semplice fatto che gli ordini possono tranquillamente essere completati senza problemi in ogni negozio sul territorio, in questo modo i consumatori possono approfittare di un risparmio senza pari in Italia, e prevede anche l’acquisto senza doversi preoccupare della dislocazione territoriale.

Lidl, grandissime offerte con i prezzi migliori del momento

La settimana che ci porta al Natale non poteva iniziare che nel migliore dei modi, con la promozione applicata sul robot da cucina multifunzione “Monsieur Cuisine Smart“, che oggi viene commercializzato ad un costo finale di soli 399 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto per un prodotto che fa della versatilità il proprio punto di forza. All’interno della confezione si possono trovare svariati accessori, come il contenitore da 4,5 litri, il cestello per la cottura a vapore, il coperchio con dosatore, il set per la cottura a vapore, la lama e l’inserto per mischiare.

Per l’occasione sono inclusi gratuitamente, altrimenti andrebbero acquistati a parte, il coperchio trasparente con canale di riempimento e albero motore rimovibile, la pressa per andare ad introdurre in semplicità gli ingredienti, e varie lame di taglio.