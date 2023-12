Siamo immersi nell’era dello streaming, e Netflix si erge come un gigante che ha mantenuto il suo dominio nel mondo delle piattaforme online. Tuttavia, con il vasto e in continuo cambiamento catalogo, potremmo aver trascurato una vastità di contenuti che sfuggono alla nostra attenzione. C’è un trucco che potrebbe svelare un mondo nascosto di titoli che potremmo non aver mai considerato.

Come sfruttare al massimo il catalogo di Netflix

Il cuore pulsante di Netflix è il suo eclettico catalogo di film, documentari, serie TV e cartoni animati. Tuttavia, la sua vastità potrebbe farci sentire dispersi, rischiando di perderci in una miriade di opzioni. Ecco dove entra in gioco il “trucchetto” che potrebbe cambiare il nostro approccio alla ricerca di contenuti.

Molte persone potrebbero non essere a conoscenza dell’esistenza di codici segreti su Netflix, che possono affinare la nostra ricerca e portarci a categorie specifiche di interesse. Invece di limitarci alla ricerca per nome o alla navigazione attraverso le categorie standard, possiamo inserire un codice segreto nell’URL di Netflix per sbloccare sezioni tematiche nascoste.

Guida ai codici segreti di Netflix per veri esploratori

Ad esempio, digitando il codice 3761, possiamo accedere a una vasta selezione di film africani presenti nel catalogo di Netflix. Questo metodo si estende a numerose categorie dettagliate, come film cinesi o specifiche serie TV adolescenziali. L’idea è quella di sperimentare con questi codici per scoprire categorie che rispecchino i nostri gusti e desideri.

Questa scoperta apre un mondo di possibilità, consentendoci di esplorare titoli che altrimenti rimarrebbero celati. I codici possono essere una chiave per accedere a sezioni specializzate, come film d’azione militare con il codice 2125, film sulle arti marziali con il codice 8985, o persino film noir con il codice 7687. Gli amanti delle commedie possono trovare gioia con il codice 4922 per la satira o il codice 5475 per le commedie romantiche.

Segreti e trucchi per esplorare il catalogo

Netflix nasconde un tesoro di contenuti dietro questi codici segreti, permettendoci di personalizzare la nostra esperienza di streaming e di ampliare la nostra visione di ciò che è disponibile. Esplorare nuovi titoli e generi non è mai stato così facile, e questa scoperta potrebbe aggiungere una nuova dimensione alla nostra esperienza di intrattenimento online. Quindi, la prossima volta che ci immergiamo nelle profondità di Netflix, potremmo fare un viaggio più mirato e sorprendente grazie a questi codici segreti.