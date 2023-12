Apple, seguendo la via dell’intelligenza artificiale, ha recentemente rilasciato il suo nuovo aggiornamento, iOS 17.2 . Come già annunciato in precedenza, la grande mela, porta sui dispositivi Apple grandi novità.

L’azienda del famosissimo, Steve Jobs, vuole anche lei sporcarsi le mani riguardo l’intelligenza artificiale, aggiungendo nuove applicazioni e funzionalità.

iOS 17.2, è davvero così innovativo?

Il nuovo software iOS 17.2, fa sbarcare sui dispositivi Apple la nuova app, Diario, la quale consente di annotare i piccoli e grandi eventi che succedono nel corso della vita, rendendo iPhone unico. Diario, può fornire dei suggerimenti, i quali possono aiutare l’utente a ricordare le esperienze, raggruppando in modo intelligente tutte le foto, allenamenti e altro. Diario, grazie all’intelligenza artificiale aiuta a scrivere in modo costante inviando dei promemoria nei giorni selezionati.

iOS 17.2, ha reso possibile l’abbinamento dell’app Traduci al tasto Azione su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In questo modo consente di tradurre rapidamente una frase o iniziare una conversazione in lingua straniera.

Riguardo, all’app Messaggi, iOS 17.2, ha aggiunto una freccia nell’angolo in alto a destra, che consente di passare in modo veloce al primo messaggio non letto. E’ stata aggiunta la possibilità di aggiungere un adesivo direttamente a un fumetto. Invece per la sicurezza è presente la verifica delle chiavi dei contatti, per prevenire attacchi informatici.

Per l’app Meteo, iOS 17.2, ha portato le quantità di precipitazioni, le quali aiutano a tenere sotto controllo le condizioni metereologiche in un tempo limite di 10 giorni. Sono presenti nuovi Widget che permettono di visualizzare le precipitazioni delle ore successive. Inoltre il calendario lunare, adesso permette di visionare rapidamente in che fase sarà la luna in qualsiasi giorno dei mesi seguenti.

Infine iOS 17.2, termina le sue novità con i miglioramenti per AirDrop, Apple Music, Widget, PDF, tastiera, contenuti sensibili, nuovo supporto per i caricatori Qi2 per tutti i modelli di iPhone 13 e 14, e risoluzione di alcuni problemi come l’impedimento della ricarica wireless su alcuni veicoli.