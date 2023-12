iPhone 15: grandissime offerte in questo Dicembre 2023!

Per chi è amante degli iPhone, a partire dall’inizio di questo mese sono disponibili offerte a partire anche da 899.99 euro per quello a 128 GB e grandi offerte per le versioni Pro e Max. Offerte valide per tutti i tipi di colori che possono attirare l’attenzione a chiunque voglia fare un bel regalo di Natale, considerando il fatto che i prezzi saliranno non appena il magazzino si svuoterà. Per quello da 256 GB il prezzo può arrivare anche a 999.99 euro, mentre per le versioni Pro e Max le offerte possono partire da 1149.99 euro e arrivare fino a 1869.99 euro per la versione Pro Max (1 TB).

Apple iPhone 15: le offerte di Natale sono spettacolari

Il nuovo iPhone 15 uscito a settembre 2023 in Italia, garantisce una fotocamera avanzata con fotografie e video di alta qualità e ha una maggiore reattività e velocità rispetto ai modelli precedenti. E’ il primo dispositivo iPhone con un design in titanio di grado aerospaziale, classificato come uno dei metalli con il miglior rapporto resistenza/peso e ha permesso alla Apple di realizzare i modelli Pro più leggeri di sempre. Ha anche una grande resistenza agli urti e alle cadute che garantisce più sicurezza a chi lo acquista.

E’ resistente all’acqua fino a 6 metri di profondità per 30 minuti e resiste ai versamenti accidentali di liquidi. Questo iPhone presenta anche qualche difetto come il notevole surriscaldamento, che secondo alcuni utenti sia giunto fino a 47 gradi, e qualche malfunzionamento dei display che ha infastidito coloro che lo hanno acquistato dato il suo prezzo originale. Questo dispositivo può essere utile anche per lavorare nel caso in cui qualcuno necessiti di un dispositivo adeguato e all’altezza di ciò che fa.