Con l’intelligenza artificiale che avanza inesorabile in tempi brevissimi molti sono i critici e soprattutto i terrorizzati all’idea che la tecnologia stia leggermente sfuggendo di mano.

Effettivamente i lati negativi, o meglio dire disastrosi, di questo eccesso di tecnologia potrebbero essere tanti e potrebbero portare a problemi di natura economica, sociale e soprattutto etica.

Questo è molto attuale e urgente se ci fermiamo a osservare gli eventi che ci circondano come la presentazione di Optimus 2.0 da parte di Elon Musk.

Nel 2021 il miliardario aveva presentato la sua prima versione, Optimus, ai Ai Day in California e in questi giorni è arrivata la presentazione del suo secondo prototipo con sostanziali migliorie rispetto al precedente.

Optimus 2 generazione, non è mai stato così umano

Al grido di “Cè un nuovo bot in città” Tesla presenta la nuova generazione del suo androide, stupendo tutti per la somiglianza incredibile con l’essere umano.

Le migliorie rispetto al modello precedente sono tante e riguardano principalmente il peso, la velocità e la precisione.

Infatti il nuovo Optimus 2.0 si presenta con una velocità maggiore addirittura del 30% rispetto al suo predecessore e anche un peso inferiore di circa 10 kg.

Ma la principale caratteristiche che ha causato lo stupore di tutti gli osservatori e l’incredibile, ma anche inquietante, somiglianza con l’essere umano.

Nel video di presentazione lo si vede mentre cammina, effettua dei movimenti con il corpo e addirittura prende in mano un uovo.

In futuro il costo di questi robot si aggirerà intorno ai 20.000 dollari, ma perché si dovrebbe voler tenere degli androidi in casa? Lo scopo per cui sono stati creati è di diventare degli ottimi assistenti personali soprattutto per gli anziani che vivono da soli.