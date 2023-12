L’ AGCOM, l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha di recente approvato una delibera che tutti i marchi di televisori saranno tenuti a rispettare.

Questa delibera prevede l’obbligo di avere almeno un telecomando dotato di tastierino numerico e di visualizzare, nella pagina principale dell’interfaccia a schermo del televisori e decoder smart, un’icona per l’accesso alla TV digitale terrestre.

Inoltre, i tasti numerici devono sempre portare ai canali TV, a prescindere dalle altre app o sorgenti attive, fatta eccezione per l’uso dei tasti alfanumerici.

Ma le disposizioni non finiscono qui.

L’ AGCOM e i nuovi diritti dei broadcaster

L’ AGCOM ha richiesto un nuovo obbligo che alcuni hanno considerato a dir poco surreale. Quest’ ultimo prevede che tutti i produttori di TV devono utilizzare una stessa icona per identificare la televisione digitale terrestre all’interno delle varie piattaforme smart.

Ciò ha suscitato numerose polemiche da parte di alcuni brand, che hanno parlato dell’ inutilità della misura e della sua eccessiva complicazione. Tutte obiezioni che l’ AGCOM ha immediatamente respinto in tronco.

Sembra dunque che non vi sia via di scampo.

L’obbligo scatterà a partire da 12 mesi dalla chiusura del tavolo tecnico, che dovrà essere istituito entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera e aperto alla partecipazione di vari soggetti interessati.

In conclusione, possiamo dire che l’AGCOM ha promosso i diritti dei broadcaster con questa delibera e non ha ammesso alcuna replica a riguardo.

Questo per il momento sono tutte le informazioni che abbiamo a nostra disposizione. Dunque, restate sintonizzati per ulteriori dettagli.