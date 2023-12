Per un po’ di tempo WhatsApp non si è aggiornata per quanto concerne funzionalità ed estetica. Questo ha dato modo a Telegram, principale rivale della piattaforma colorata di verde, di crescere e di prendergli terreno. Ora però gli utenti hanno notato un grande cambiamento: il 2023 è stato l’anno della rinascita con tantissimi aggiornamenti che hanno implementato ancor di più le già tante funzionalità di WhatsApp.

Ora ad esempio, gli ingegneri stanno per rilasciare una nuova versione dell’applicazione che consentirà di inviare video e foto a grandezza originale. Al momento l’aggiornamento è stato predisposto solo ed unicamente per gli utenti con iOS, ma è ancora in fase di sviluppo. Chiaramente anche gli utenti Android riceveranno le stesse facoltà, anche se con tempistiche diverse.

Le ultime ore però sono state sfruttate dai leaker per anticipare una grande novità di cui si sta parlando insistentemente. A breve infatti un nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare su WhatsApp.

WhatsApp, ecco le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento di dicembre

Gli utenti che amano la privacy, possono certamente trarre grande beneficio dall’ultimo aggiornamento. WhatsApp ha appena implementato al suo interno una nuova funzione che riguarda i messaggi vocali.

Esattamente come avviene già da un po’ per i messaggi testuali, anche le note audio potranno autodistruggersi. In molti hanno infatti notato che, registrando una nota audio, di fianco compari il tasto per una sola riproduzione. Una volta premuto durante la registrazione, comparirà l’avviso “Messaggio vocale impostato per una sola visualizzazione“. In questo modo la nota si autodistruggerà dopo una sola riproduzione.