Anchd l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha pensato bene di proporre la sua iniziativa in concomitanza con le vacanze natalizie. L’operatore, in particolare, ha deciso di fare una bella sorpresa per tutti i nuovi clienti che decideranno di passare attivando online la super offerta denominata Optima Super Mobile Smart. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Optima Mobile, con questa offerta gli utenti avranno un anno di Amazon Prime

L’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di attirare i suoi nuovi clienti con questa super iniziativa. Come già accennato, infatti, siamo qua arrivati alle festività natalizie e l’operatore virtuale ha reso disponibili la promo denominata “Natale con Optima Mobile”. In particolare, gli utenti che passeranno all’operatore attivando l’offerta Optima Super Mobile Smart avranno una bella sorpresa. Potranno infatti ricevere un anno di abbonamento ad Amazon Prime in maniera totalmente gratuita.

La promo in questione sarà però valida per pochissimo altro tempo. Gli interessati, come ricordano i colleghi di Mondomobileweb.it, avranno tempo fino a venerdì 15 dicembre 2023. Potranno inoltre richiedere l’abbonamento annuale gratis ad Amazon Prime soltanto i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico.

Si tratta comunque di un’occasione ottima per passare all’operatore telefonico virtuale Optima Mobile. Ricordiamo inoltre che l’offerta di rete mobile Optima Super Mobile Smart è molto interessante. Quest’ultima include infatti ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti ad un costo di soli 4,95 euro al mese.