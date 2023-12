Se desideri immergerti nel mondo degli iPhone di ultima generazione senza spendere una fortuna, non perdere l’occasione di mettere le mani sull’Apple iPhone 13 Pro Max ricondizionato da 128GB. Questo prodotto offre prestazioni eccellenti a un prezzo accessibile, garantito dalla copertura di 1 anno della garanzia Amazon Renewed.

Sullo store Amazon sono presenti differenti colorazioni oltre che aventi memoria anche più capiente. La scelta va a implicare un aumento dei costi in questo caso, ma non vuol dire che non sia un’offerta conveniente. La nostra concentrazione è sull’iPhone Pro Max in Azzurro Sierra e, come anticipato, da 128 GB. Il prezzo, rateizzabile nel momento del check-out, è di 796,50€ (per conoscere tutti i dettagli o proseguire con l’acquisto basta cliccare qui).

Scegliere un iPhone ricondizionato conviene?

L’iPhone 13 Pro Max ricondizionato è stato attentamente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Sebbene non sia certificato da Apple, il prodotto si presenta in condizioni eccellenti, privo di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri.

Grazie alla batteria che supera l’80% della capacità di un modello nuovo, puoi contare su prestazioni affidabili e durature. Potrai godere della potenza e della versatilità dell’iPhone 13 Pro Max senza preoccuparti che si possa scaricare da un momento all’altro. L’ acquisto include uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica. Mentre gli accessori potrebbero non essere quelli originali, sono garantiti come perfettamente funzionanti. Il prodotto potrebbe poi arrivare in una scatola generica.

L’iPhone 13 ricondizionato è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento nel caso in cui non funzioni come previsto. La soddisfazione della clientela è come sempre una priorità per Amazon. ATTENZIONE: il sigillo di impermeabilità per i telefoni ricondizionati non è garantito. Tuttavia, questo non influisce sulle prestazioni quotidiane del telefono e delle sue caratteristiche principali.

Non lasciarti scappare questa opportunità di possedere uno degli smartphone più potenti a un prezzo accessibile. Acquista subito l’Apple iPhone 13 Pro Max ricondizionato da 128GB e vivi finalmente la tua esperienza Apple. Non temere la parola ricondizionato, non sarà molto differente dall’originale, sarà totalmente indistinguibile. Sbrigati che la disponibilità è molto poca e potresti perdere questo affare.