La Renault, marchio automobilistico francese di lunga data, sta per svelare al mondo la sua ultima creazione, la Renault 5 E-Tech, al Salone di Ginevra il 26 febbraio. Questo annuncio è carico di emozione, in quanto svela non solo il nome definitivo del veicolo elettrico, ma anche la data di lancio ufficiale. Una notizia che sicuramente farà battere forte il cuore degli appassionati di auto e dei sostenitori della mobilità sostenibile.

Arriva la Renault 5 E-Tech

La campagna di anticipazioni è già iniziata, e i primi teaser ufficiali della versione di serie stanno suscitando grande attesa. Un tuffo nel passato è immediato, poiché la Renault 5 E-Tech riporta in vita gli stilemi iconici della sua prima serie del 1972. Dettagli chiave rivelati oggi confermano il rispetto del legame con il concept del 2021, con una visione chiara del design. Dai gruppi ottici posteriori verticali ai fari anteriori dal taglio distintivo, dalla grafica del numero 5 applicata con orgoglio sul portellone e sul cofano anteriore alla bombatura pronunciata dei parafanghi ispirati alla Maxi Turbo, ogni dettaglio è un omaggio alla storia della Renault 5.

I designer hanno abilmente reinterpretato gli elementi iconici, donando loro una prospettiva moderna. La presa d’aria sul cofano è ora un indicatore di carica, che mostra il logo 5 quando la batteria è carica, integrando funzionalità e design in modo armonioso.

Un annuncio ancora più significativo riguarda il prezzo di lancio, fissato a circa 25 mila euro. Questa cifra accessibile è accompagnata dalla possibilità di prenotare il veicolo già oggi attraverso il sito web, offrendo ai clienti un vantaggio esclusivo. Il programma R5 R Pass consente ai primi aderenti di effettuare preordini versando un anticipo di 150 euro e di ricevere la propria vettura nell’autunno del 2024, quando inizieranno le consegne.

Ulteriori dettagli sul lancio dell’elettrica

La disponibilità iniziale sarà limitata a alcuni paesi europei, tra cui Francia, Italia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Inghilterra. La Renault 5 E-Tech è destinata a essere un protagonista nelle strade di queste nazioni, offrendo un mix di design accattivante, tecnologia all’avanguardia e, soprattutto, sostenibilità ambientale.

Passando ai dettagli tecnici, nonostante le sue proporzioni aggressive della 5 E-Tech, la lunghezza sarà di soli 3,92 metri. Due tagli di batteria a 400 Volt saranno disponibili, con il più grande offerto con una capacità di 52 kWh, garantendo un’autonomia di 400 km nel ciclo Wltp. Questa batteria sarà disponibile al lancio, mentre una versione da 40 kWh verrà introdotta in un secondo momento.

La piattaforma su cui si basa la Renault 5 E-Tech è denominata AmpR Small, una versione Renault della CMF-B EV dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Questa piattaforma offre qualità superiori, con sospensioni multilink posteriori e l’integrazione della tecnologia V2G (vehicle-to-grid) per la ricarica bidirezionale. Una delle innovazioni più entusiasmanti è l’introduzione dell’assistente virtuale Reno nell’infotainment, capace di interagire in modo naturale con gli occupanti, portando l’esperienza di guida a un livello superiore.

In attesa di ulteriori dettagli tecnici, l’entusiasmo intorno alla Renault 5 E-Tech è palpabile. Con il suo design nostalgico rivisitato, il prezzo competitivo e le caratteristiche tecniche all’avanguardia, questa elettrica francese si presenta come una proposta interessante per i consumatori orientati alla sostenibilità e alla tecnologia. La Renault sta dimostrando di essere pronta a guidare la transizione verso la mobilità elettrica con stile e innovazione.