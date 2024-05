Utenti di tutto il mondo si affidano a WhatsApp per comunicare con amici e parenti, per conversazioni di lavoro ed anche per avere a portata di mano informazioni importanti. Proprio per questo può essere utile trovare specifici messaggi e conversazioni. Questa possibilità spesso risulta però essere poco immediata oltre che non proprio semplice. Per questo motivo WhatsApp sta per rilasciare un nuovo aggiornamento che potrebbe risolvere almeno in parte questa situazione.

WhatsApp: in arrivo i filtri per scovare le chat

All’interno della piattaforma di messaggistica, nello specifico nella sezione per la ricerca, sono disponibili nuovi filtri. Quest’ultimi mettono a disposizione degli utenti la possibilità di trovare quello che stanno cercando senza dover per forza scorrere tutte le proprie conversazioni.

È possibile selezionare tre filtri, visibili sulla lista delle chat, ed ognuno di questi sarà attivabile con un semplice click. I filtri in questione sono: Tutte, Non lette e Gruppi. In cosa consistono?

Con il filtro “Tutte” sarà possibile accedere alla visualizzazione predefinita che mostra tutti i messaggi presenti sulla piattaforma. L’opzione “Non lette”, invece, permette di accedere alle conversazioni da recuperare o quella alle quali non è stata ancora fornita una risposta. Verranno dunque segnalati tutti i messaggi non letti e quelli non ancora aperti. In questo modo gli utenti possono stabilire una priorità per tutte le risposte. Infine, il filtro “Gruppi” permette di organizzare in un solo luogo tutte le chat di gruppo. In questo modo diventa molto più semplice trovare quello che si sta cercando tra le varie conversazioni di gruppo. A queste saranno aggiunti anche i sottogruppi della diverse community.

Tale funzionalità ha lo scopo di rendere più semplice l’organizzazione delle conversazioni più importanti. Al momento è in fase di implementazione e presto sarà disponibile su tutti i dispositivi. Sembra che questo sia solo l’inizio di una nuova strategia di WhatsApp per migliorare l’esperienza sulla piattaforma di tutti i suoi utenti.