Interessanti novità in arrivo per la suite di personalizzazione di Samsung “Good Lock”. Questa è particolarmente apprezzata per la sua capacità di personalizzare l’interfaccia utente One UI ed ora sembra essere finalmente disponibile su Google Play Store. Infatti, fino ad ora l’applicazione era un’esclusiva dello store proprietario (Galaxy Store) di Samsung. Il passaggio di Good Lock sullo store dell’azienda sudcoreana permette ad una gamma più estesa di utenti di poter accedere a questa applicazione e le sue feature.

L’app di personalizzazione di Samsung arriva su Play Store

A riferire la notizia è proprio Samsung. L’azienda sudcoreana ha dichiarato che la versione dell’app Good Lock su Google Play Store è etichettata come “Early Access”. Questo indica che l’applicazione al momento è in fase di test preliminare. Secondo queste dichiarazioni è evidente che Samsung stia valutando attentamente il funzionamento dell’app e la ricezione del pubblico. Solo dopo aver ottenuto determinati risultati procederà rimuovendo l’etichetta in questione e promuovendo Good Lock in quanto versione stabile e accessibile a tutti gli utenti interessati.

Quali sono le funzioni dell’app di Samsung? Good Lock offre la possibilità di personalizzare in modo intenso e diversificato la One UI dei dispositivi dell’azienda sudcoreana. Attraverso il suo utilizzo, infatti, gli utenti potranno modificare molti elementi appartenenti all’interfaccia. Si parte dall’aspetto della schermata home, passando per il blocco schermo, fino ad arrivare alle notifiche e alla tastiera stessa del proprio smartphone. È evidente che si tratti di un livello di personalizzazione che va oltre le opzioni standard che di solito One UI mette a disposizione degli usufruitori.

Oltre alle singole funzioni messe a disposizione, l’app Good Lock di Samsung si propone come un insieme coeso di app che vengono ufficialmente supportate dall’azienda. Ognuna di queste è riservata ad una specifica area di modifica dell’intero sistema operativo. L’approccio messo a disposizione permette agli utenti di accedere ad una gamma di variazioni che ampliano le loro scelte. L’integrazione delle modifiche è fluida e senza intoppi con il funzionamento stesso dell’ecosistema One UI di Samsung.