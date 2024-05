Iliad, la GIGA 180 è ancora disponibile: c'è il 5G in regalo

Quando le offerte mobili arrivano a costare troppo, il pensiero automatico di un utente è sempre lo stesso: cambiare subito promo. Su queste soluzioni ci ha giocato per molto tempo Iliad, che ha voluto infatti arricchire la sua clientela portando via tanti utenti agli altri provider. Secondo quanto visto ultimamente, ci sono state svariate offerte che hanno potuto rendere conto agli utenti di quanto fosse stata giusta la loro scelta.

Tra queste, c’è certamente anche la soluzione mobile che Iliad ha lanciato all’inizio del mese scorso, ovvero la famosissima Giga 180. Al suo interno questa offerta mobile include davvero tutto, partendo dai minuti e terminando con tantissimi giga. In realtà c’è anche lo standard di rete più alto, concesso gratis dal gestore come per tutte le offerte che hanno questo prezzo mensile.

Iliad: la migliore offerta è certamente la GIGA 180, cosa c’è al suo interno

Servirà certamente qualcosa di incredibile per riuscire a battere un’offerta del calibro di quella proposta da Iliad ultimamente. Con il lancio della sua nuova Giga 180, il gestore vuole dominare e questo non è un segreto. All’interno dell’offerta ci sono infatti minuti, messaggi e giga in quantità con il 5G gratuito attivo per sempre.

La Giga 180 vuole mettere a disposizione tutto ciò che serve, partendo con minuti senza limiti verso tutte le numerazioni. I più nostalgici possono avere anche gli SMS senza limiti ma il punto cruciale sta nella connessione ad Internet: ci sono infatti 180 giga in 5G tutti i mesi. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € e non cambia assolutamente col passare del tempo. Per chi non lo sapesse infatti una delle peculiarità di Iliad è quella di avere sempre lo stesso prezzo senza mai cambiarlo.

Con questa offerta si ottiene anche un grande sconto mensile per chi sceglie la fibra ottica superveloce di Iliad in casa.