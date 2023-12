Durante una stagione di Formula 1, gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati sulle monoposto che sfrecciano tra i circuiti più suggestivi del mondo. I fan seguono ogni evoluzione dell’auto, dal momento della presentazione sino all’ultima bandiera a scacchi.

Purtroppo una volta spenti i motori, diventa difficile rispondere ad una semplice domanda: cosa succede alle monoposto dopo la fine della stagione? A dare una spiegazione a questo mistero ci ha pensato il team Mercedes AMG F1 in un post pubblicato sul proprio blog ufficiale.

Le monoposto che hanno corso in Formula 1, dalle più antiche alle più moderne vengono riportate nella sede principale di ogni team. Il team Mercedes cataloga come “heritage” ogni vettura che ha concluso una stagione.

Scopriamo la vita segreta delle monoposto di Formula 1 dopo aver corso l’ultima gara stagionale, dove finiscono le vetture?

Questo status conferisce un ulteriore valore intrinseco alla monoposto conservata presso le sedi del team. Possiamo immaginare che ogni squadra effettui tale operazione con le proprie vetture.

Si tratta di una scelta obbligata in quanto, alcune vetture possono diventare delle versioni da esibizione. Queste varianti presentano solo la scocca e la livrea ma sono prive di ogni componente meccanica. In questo modo è possibile posizionarle in luoghi strategici come la sede del Team o presso le aziende partner.

Altre monoposto vengono completamente smontate e i vari pezzi entrano a far parte del circuito di ricambi per altre vetture. I pezzi possono anche essere utilizzati come base di partenza per ulteriori sviluppi tecnologici e quindi utilizzati per i test. Tutti questi elementi sono preziosamente conservati e potrebbero tornare utili in qualsiasi momento.

Tuttavia, alcune monoposto di Formula 1 possono vantare un “pensionamento” più dinamico di altre. Infatti, alcuni modelli vengono mantenuti completamente operativi e funzionanti. Questa scelta permette di avere una serie di monoposto pronte a correre nel caso servisse. Gli eventi a cui prendono parte queste vetture sono dimostrativi e consentono agli appassionati di rivedere in pista le gloriose vetture del passato.