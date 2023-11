La Formula 1 arriva a Las Vegas e per l’occasione è stato siglato un accordo davvero interessante. Infatti, è stato annunciato che durante le gare verrà utilizzata anche la struttura denominata Sphere durante il Gran Premio di Las Vegas. L’accordo è stato siglato tra la direzione della Sphere e Liberty Media, proprietaria della Formula 1. Ma cosa prevede questo accordo?

A Las Vegas la Formula 1 utilizzerà The Sphere

Liberty Media ha stretto l’accordo con lo scopo di utilizzare parte del terreno che circonda la pista della gara. Maffei, amministratore delegato del LibertyMedia, in una recente dichiarazione ha affermato che la società automobilistica ha affittato l’intera struttura per poter proiettare su tutta la sua superficie, nel corso della gara, una serie di spot pubblicitari.

L’accordo siglato ha comportato la chiusura temporanea dell’intero impianto a qualsiasi altro evento. Infatti, anche la rock band U2 è stata costretta a sospendere le sue esibizioni a Las Vegas per oltre tre settimane proprio in vista dell’arriva della gara. Lo stesso cantante del gruppo, Bono, ha dichiarato sul palco, durante una delle loro ultime esibizioni, l’arrivo di questa pausa. L’artista ha giustificato la sospensione delle esibizioni come un atto che restituisce la città di Las Vegas alla F1.

C’è stato quindi una mancanza di introiti che sono stati compensati dagli accordi di sponsorizzazione che sono stati siglati. E non solo. Infatti, ad incidere sulle entrate c’è stata anche la vendita diretta dei diritti pubblicitari che ci saranno nel corso della gara.

Maffei, ha inoltre affermato che la Formula 1 ha tutta l’intenzione di sfruttare maggiormente la Sphere anche in futuro. Questo soprattutto perché i tempi ristretti a disposizione per poter pianificare l’evento di inaugurazione ha in un certo senso limitato le possibilità dell’azienda.

Sembra proprio che ci siano parecchi cambiamenti in arrivo per l’azienda automobilistica. Infatti, oltre all’accordo siglato a Las Vegas con The Sphere ci sono anche altre modifiche in arrivo. A tal proposito, Chris Horner ha dichiarato, proprio recentemente, di avere alcune criticità per quanto riguarda il formato sprint. Le incertezze sono scaturite dai pareri di molti addetti ai lavori che reputano il formato presentato non particolarmente attrattivo per il proprio pubblico.