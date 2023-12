Il cambio generazionale è sempre pronto a lasciare tanti dubbi negli utenti, incapaci di comprendere appieno come potrà essere il futuro, ed allo stesso tempo pronti a vivere nell’ansia di scoprire cosa gli aspetta. E’ questo il caso dell’erede di una delle vetture più amate al mondo: la Ferrari 812.

Al momento attuale non si conoscono le specifiche tecniche precise, quanto vi proponiamo è solamente una ricostruzione del magazine Autocar, partendo dai numerosi avvistamenti nelle zone limitrofe della sede principale. Stando a quanto trapelato dovrebbe montare un motore V12 con un quantitativo di cavalli davvero monstre: oltre 800.

Ferrari, quale sarà la vettura che sostituirà la 812?

Da un punto di vista puramente estetico, il modello dovrebbe aver un cofano più allungato, proprio per contenere il nuovo motore, con l’idea che possa essere una vettura termica. Infatti gli avvistamenti non hanno mostrato segni di porte di ricarica o di adesivi legati all’alta tensione, ciò ha portato ad immaginarla né ibrida, né completamente elettrica.

Non sappiamo effettivamente quando verrà mostrata al pubblico, anche se oggi possiamo fare qualche ipotesi: la 812 ha visto la luce nel 2017, e le vetture precedenti sono state sempre mostrate con 5/6 anni di distacco l’una dall’altra, ciò porta ad immaginare che i tempi possano essere effettivamente maturi per poter vedere e toccare con mano l’erede della 812, di cui non conosciamo nemmeno il nome.

Ora non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.