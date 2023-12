La decisione di Apple di adottare batterie cablate per il suo prossimo prodotto Vision Pro ha generato notevole interesse e interrogativi all’interno della comunità tecnologica. Questa scelta, apparentemente in contrasto con la consolidata filosofia di design minimalista dell’azienda, è stata giustificata con l’obiettivo di ridurre il peso complessivo delle cuffie. Tuttavia, tale decisione ha sollevato legittime preoccupazioni riguardo al bilanciamento del peso e al possibile affaticamento del collo degli utenti durante l’uso prolungato del dispositivo. In un tentativo di mitigare questa preoccupazione, Apple ha adottato una strategia divisa in due fasi: ha ridotto le dimensioni complessive del dispositivo, sacrificando parte dello spazio precedentemente destinato agli occhiali, e ha optato per un collegamento con una batteria esterna.

La posizione della batteria nei nuovi Vision Pro

Nonostante questi sforzi, il problema del baricentro pesante nella parte anteriore del dispositivo rimaneva irrisolto, con il rischio di causare tensione al collo durante l’utilizzo prolungato delle cuffie Vision Pro. La risposta di Apple a questa problematica consiste nell’aggiunta di un contrappeso nella parte posteriore delle cuffie. Questa soluzione, se implementata, garantirebbe un bilanciamento più armonioso, riducendo la pressione verso il basso che può causare affaticamento del collo.

Questa particolare proposta di Apple sembra trarre ispirazione da un accessorio per cuffie Meta Quest 2, che utilizza un archetto più confortevole con una batteria supplementare montata nella parte posteriore per ottenere una distribuzione del peso più equilibrata nonostante l’aumento del peso totale. Il brevetto europeo di Apple, nello specifico, descrive un supporto collegabile a un dispositivo indossabile sulla testa, come un archetto o una fascia di ritenzione, che consente di collegare facilmente un accessorio come una batteria ausiliaria e risolve in questo modo il problema della distribuzione sbilanciata del peso.

Questa mossa evidenzia l’attenzione di Apple al comfort e all’usabilità nel design dei suoi prodotti. La proposta di una batteria montata sulla testa per le cuffie Vision Pro potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel design degli Head-Mounted Display (HMD). In questo modo, l’Azienda potrebbe mettere a disposizione dei suoi utenti un’esperienza più bilanciata e confortevole. Se implementata con successo, questa innovazione potrebbe stabilire un nuovo standard nel settore e consolidare ulteriormente la posizione di Apple come leader nell’innovazione in ambito tecnologico.