È tempo per il produttore tech Honor di ampliare la sua serie di smartphone Honor 90. Uno dei prossimi dispositivi in arrivo, in particolare, è il prossimo Honor 90 GT. Ora, grazie ad una nuova immagine teaser pubblicata online su Weibo, conosciamo il suo design ufficiale e alcune delle sue specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor presenterà a breve Honor 90 GT, ecco design e specifiche tecniche

Nel corso dei prossimi giorni il produttore cinese Honor annuncerà il suo nuovo smartphone Honor 90 GT. Come già accennato in apertura, in queste ore è stata pubblicata una nuova immagine teaser che ci ha rivelato diversi dettagli, tra cui in primis il suo design. In particolare, possiamo osservare sul retro la presenza di una backcover realizzata con materiale in simile pelle.

Quest’ultima sembra che sarà disponibile in una colorazione azzurra molto chiara e con due linee leggermente più chiare. In alto a sinistra sarà invece collocato il modulo fotografico. Sarà una zona nera rettangolare dove troveranno posto due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

La parte frontale dello smartphone sarà poi occupata da un display piatto e con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Dal punto di vista prestazionale, invece, sappiamo che a bordo ci sarà il soc Snapdragon 8 Gen 2. A supporto delle performance, ci saranno tagli di memoria con fino ad addirittura 24 GB di RAM. Tra le altre caratteristiche, non mancherà poi il supporto per la ricarica rapida da 100W.

Ricordiamo che il debutto ufficiale del nuovo Honor 90 GT è quasi arrivato e, assieme a lui, sarà annunciato anche il nuovo Honor X50 GT.