Il 18 novembre scorso, un team di astronomi ha fatto una scoperta affascinante mentre osservava il cielo nell’emisfero settentrionale. Utilizzando il Wide Field Survey Telescope (WFST), situato nella provincia del Quinghai, Cina occidentale, i ricercatori hanno individuato due asteroidi precedentemente sconosciuti. Questi asteroidi, designati come 2023 WX1 e 2023 WB2, fanno parte della categoria dei Near Earth Asteroids (NEA), caratterizzati non solo dalla loro vicinanza alla Terra ma anche dalla possibilità di intersecare la sua orbita.

Asteroidi ‘potenzialmente pericolosi’: la Terra deve preoccuparsi?

Il WFST, sviluppato congiuntamente dall’Università di Scienza e Tecnologia della Cina e dall’Osservatorio Purple Mountain dell’Accademia Cinese delle Scienze, è uno strumento avanzato progettato per esplorare il Sistema Solare. La sua tecnologia sofisticata consente agli astronomi di identificare nuovi NEA, e il team ha già individuato diversi di questi corpi celesti, aumentando il numero già noto di circa 30.000 NEA.

Tuttavia, tra i due asteroidi recentemente scoperti, uno ha attirato l’attenzione degli esperti. Designato come 2023 WX1, questo asteroide è considerato “potenzialmente pericoloso“. Con un diametro stimato di 170 metri, è stato classificato come tale a causa della sua “distanza minima di intersezione dell’orbita terrestre di 0,0416 unità astronomiche”, equivalente a circa 6,22 milioni di chilometri.

Nonostante queste informazioni possano inizialmente destare preoccupazione, è fondamentale sottolineare che, finora, solo circa 2.200 dei quasi 30.000 NEA sono classificati come un potenziale pericolo per la Terra. Questa categorizzazione tiene conto di diversi fattori, tra cui le dimensioni dell’asteroide e la sua prossimità all’orbita terrestre. Al momento, non vi è motivo di preoccupazione immediata per la sicurezza del nostro pianeta.

Gli scienziati stanno monitorando costantemente il cielo

La scoperta di asteroidi “potenzialmente pericolosi” sottolinea l’importanza di monitorare attentamente gli oggetti celesti che si avvicinano alla Terra. Gli astronomi stanno costantemente vigilando sulle traiettorie di tali corpi, specialmente quelli che superano il chilometro di diametro, per evitare possibili minacce. È un promemoria della necessità di investire nella ricerca spaziale e nella tecnologia avanzata per comprendere meglio e mitigare eventuali rischi derivanti da oggetti provenienti dallo spazio.

In conclusione, sebbene la scoperta di asteroidi minacciosi ci porti a riflettere sulla nostra vulnerabilità nello spazio, al momento non c’è motivo di allarmarsi. La comunità scientifica è vigile e impegnata nella sorveglianza degli oggetti celesti, contribuendo così alla nostra comprensione e alla gestione delle possibili minacce provenienti dal cosmo. La ricerca spaziale rimane una priorità per garantire la sicurezza a lungo termine del nostro pianeta.