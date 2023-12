CoopVoce, la nuova EVO 200 è fenomenale e batte Iliad

Come ogni periodo natalizio, i gestori virtuali cercano di dare il massimo esattamente come sta facendo CoopVoce al momento. La sua nuova EVO 200 ha scaturito grande attenzione, soprattutto con i suoi contenuti mensili.

La promo, che sarà disponibile ancora per 31 giorni, consente a tutti di poter avere ogni mese minuti, SMS e giga in gran quantità. Un grande aiuto è fornito inoltre dal prezzo scontato che, una volta bloccato, varrà per sempre. Sul sito ufficiale sono disponibili tutti i dettagli ma noi abbiamo voluto illustrarvi tutto al meglio.

CoopVoce, cosa c’è nella promo che fa battere il cuore a tanti nuovi utenti

Bastano solo 7,90 € al mese per sempre per avere la EVO 200. Con questo prezzo, ecco ogni 30 giorni minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e infine 200 giga in rete 4G. Il costo di attivazione, solo per la prima volta, sarà di 10 €.

La spedizione della scheda SIM presso il domicilio dell’utente sarà gratuita. Il costo totale sarà di 17,90 € per il primo mese, comprendendo appunto anche l’attivazione, dopodiché si pagherà sempre 7,90 €. Anche i già clienti di CoopVoce possono passare alla EVO 200, pagando solo un costo di attivazione pari a 9,90 € una tantum.

Per quel che concerne la rete mobile, si tratta del 4G di TIM per cui la qualità è assicurata al massimo.

Tutti gli utenti che anno uno smartphone compatibile inoltre, potranno richiedere una nuova eSim, ovvero la scheda virtuale. In questo modo non sarà necessario inserire alcuna scheda fisica nello smartphone e soprattutto l’attivazione avverrà molto prima del solito.