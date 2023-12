Le offerte di TIM per il mese di dicembre 2023 presentano interessanti opzioni per i consumatori in cerca di connettività e servizi avanzati. Il portafoglio Operator Attack, che include le gamme Power Iron, Power Supreme e Wonder, offre tariffe a partire da 6,99 euro al mese, con un incentivo extra: l’attivazione gratuita alla rete 5G.

TIM Revolution: eSIM e SPID per una connessione veloce

Per coloro che vogliono approfittare di queste offerte, TIM ha semplificato il processo di attivazione online, specialmente per chi proviene da specifici operatori. Visitando il sito dedicato, i nuovi clienti possono selezionare il proprio gestore attuale e scoprire le offerte disponibili. La gamma di offerte comprende TIM Power Iron Web New, TIM Power Supreme Easy Web New e TIM Wonder New.

Uno degli aspetti più interessanti di queste offerte è l’inclusione della promozione 5G Forever New. Attivando le offerte compatibili entro il 6 gennaio 2023, i clienti possono beneficiare dell’accesso gratuito alla rete 5G, offrendo un upgrade significativo alle prestazioni di connessione mobile.

TIM ha recentemente annunciato alcune migliorie e facilitazioni per i clienti online. Ad esempio, è possibile richiedere le eSIM direttamente attraverso il sito web, rendendo il processo di attivazione più rapido ed efficiente. L’introduzione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) come metodo di identificazione ha reso l’attivazione ancora più comoda.

Le clamorose offerte Operator Attack di Dicembre

È importante sottolineare che la promozione 5G Forever New rimane valida per chi attiva le offerte compatibili fino al 6 gennaio 2023, con eventuali modifiche in corso. La rete 5G di TIM offre velocità impressionanti fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload, rendendo l’esperienza di navigazione e streaming estremamente fluida.

Le opzioni di abbonamento variano per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. TIM Power Iron Web New, ad esempio, offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga di traffico internet mobile, mentre TIM Power Supreme Easy Web New include minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati. TIM Wonder New è specificamente progettato per chi proviene da HO Mobile, offrendo minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga di traffico dati.

L’accesso al futuro della connessione mobile con le offerte TIM

La promozione di TIM con il primo mese e il costo di attivazione gratuiti è un’ottima opportunità per coloro che cercano di risparmiare sui costi iniziali. Tuttavia, è essenziale tenere presente che, a partire dal 29 gennaio 2023, è prevista una clausola ISTAT con un aumento annuale dei prezzi in base all’inflazione.

In conclusione, le offerte di TIM per dicembre 2023 rappresentano un’opzione allettante per coloro che cercano tariffe convenienti e accesso alla rete 5G. La flessibilità delle opzioni e le migliorie nei processi di attivazione online rendono queste offerte ancora più allettanti per i consumatori italiani. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le condizioni contrattuali e le eventuali modifiche delle tariffe prima di procedere all’attivazione.