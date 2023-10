In caso di pericolo, lo sappiamo bene, il tempo è prezioso. In alcuni casi, alcuni minuti di anticipo possono essere provvidenziali per impedire danni gravissimi. Proprio per questo la NASA sta sviluppando un nuovo sistema di allarme precoce capace di preannunciare l’arrivo di una tempesta solare. Il sistema è stato denominato Dagger e fornirebbe alla Terra 30 minuti prima che la tempesta la colpisca.

La prospettiva della NASA è decisamente ottimistica, ma se andasse in porto potrebbe davvero cambiare le cose a livello mondiale.

La NASA contro le tempeste solari

Una tempesta solare consiste nell’esplosione di radiazioni elettromagnetiche all’interno dell’atmosfera solare. Il fenomeno si presenta sotto forma di brillamenti e eiezioni di massa coronale del Sole. Quando tutte queste particelle cariche entrano in contatto con il campo magnetico del nostro Pianeta, posso causare una tempesta geomagnetica. Cosa può comportare? Prima di tutto possono causare blackout e varie interruzioni elettriche su larga scala, ma in alcuni casi potrebbero generare anche disastri ben peggiori. Un esempio può essere ciò che avvenne a Carrington nel 1859 quando una tempesta solare, tra le altre cose, ha causato pericolosi incedi in diversi sistemi telegrafici.

Dunque, una tempesta solare potrebbe comportare una serie di grandi rischi per tutti i nostri dispositivi elettronici e non solo. Se pensiamo al contesto attuale, in cui l’elettricità circola ovunque, i danni potrebbero essere incalcolabili e potrebbero comportare anche una gravissima perdita di vite umane.

Con il sistema ideato dalla NASA potremmo avere a disposizione minuti preziosi per far sì che i nostri sistemi elettrici e le reti di comunicazione possano sopravvivere alla tempesta. Dagger potrebbe dunque trasformare uno scenario spaventoso in una realtà decisamente più gestibile. Il sistema, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, analizza i dati provenienti da una serie di satelliti (tra cui ACE, Wind, IMP-8 e Geotail) e in caso di pericolo potrebbe fornire un utile preavviso in caso di arrivo di tempeste solari. Il preavviso è minimo, ma potrebbe comunque essere provvidenziale per riuscire a salvare i nostri dispositivi elettronici ed evitare che si scatenino incidenti più gravi.

Il Sole è il nostro principale alleato per la vita, ma a volte può essere “capriccioso”. Con il suo progetto la NASA intende fornire all’uomo la possibilità di sopperire a tali capricci e mettersi “al sicuro”. Non ci resta che aspettare e vedere se Dagger riuscirà davvero nel suo intento.