Da pochi giorni, Microsoft Copilot ha abbandonato la fase di preview, e già si profilano significative novità pronte ad arricchire l’esperienza degli utenti. Microsoft ha recentemente annunciato una serie di miglioramenti in fase di test per Copilot, con ulteriori aggiornamenti previsti nel corso del 2024. Tra le novità più rilevanti, spicca l’implementazione del recente modello linguistico di OpenAI, il GPT-4 Turbo, che, secondo la società di Redmond, consentirà all’IA di affrontare attività più complesse e di lunga durata, come la scrittura di codice. Attualmente in fase di test con utenti selezionati, si prevede che il GPT-4 Turbo sarà esteso a tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Creatività senza limiti con il modello DALL-E 3

Ulteriori innovazioni coinvolgono Copilot e Bing Image Creator, che ora possono beneficiare del modello DALL-E 3 per generare immagini partendo da prompt testuali. Yusuf Medhi di Microsoft ha sottolineato che questo aggiornamento consentirà di creare immagini di qualità superiore e più precise rispetto alle richieste, ampliando così le potenzialità creative degli utenti.

Inoltre, Microsoft Edge, grazie alla barra laterale di Copilot, offre ora la possibilità di ottenere riepiloghi dei video visualizzati su YouTube, migliorando l’integrazione tra la piattaforma e il browser.

Rivolgendosi agli sviluppatori, Microsoft ha anticipato una funzionalità imminente che consentirà a Copilot di generare calcoli, analisi di dati e righe di codice ancora più precise. L’obiettivo è rendere Copilot in grado di rispondere in linguaggio naturale a richieste complesse, eseguire il codice in un ambiente sandbox e fornire risposte di qualità superiore. La possibilità di caricare o scaricare file da e verso Copilot sarà un’ulteriore arricchimento delle funzionalità offerte agli sviluppatori.

Microsoft Copilot si afferma come un punto di riferimento

Parallelamente, nel motore di ricerca Bing, fa il suo ingresso Deep Search, una funzionalità potenziata dalla presenza di GPT-4, che promette risultati di ricerca ottimizzati anche per argomenti più complessi. Questo rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito delle ricerche online, fornendo risposte più accurate e dettagliate agli utenti.

In conclusione, Microsoft sta investendo in modo sostanziale nell’evoluzione e nell’espansione delle capacità di Copilot, puntando a offrire un’esperienza sempre più avanzata e personalizzata agli utenti. L’integrazione dei più recenti modelli linguistici e la continua ottimizzazione delle funzionalità confermano l’impegno di Microsoft nel fornire strumenti all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti digitali. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e innovazioni che arricchiranno il panorama tecnologico offerto da Microsoft.