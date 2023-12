Tesla ha avviato una serie di contatti con gli acquirenti che nel lontano 2019 avevano effettuato l’ordine del tanto atteso Cybertruck. Tuttavia, l’offerta proposta desta un certo interesse e solleva alcune questioni degne di discussione. In conformità con la consueta prassi del settore, le prime unità di un modello altamente desiderato non corrispondono alla versione “base”, ma piuttosto a edizioni speciali e fortemente accessoriate, come il Cybertruck Foundation Series che Tesla sta proponendo agli acquirenti.

Il Cybertruck Foundation Series di Tesla: un’esclusiva da 113.000 euro

Si tratta di una serie limitata a soli 1.000 esemplari, caratterizzata da particolari esclusivi e prestazioni avanzate. Tuttavia, il prezzo di questa esclusiva versione si discosta notevolmente dai circa 60.000 dollari richiesti per la variante base del Cybertruck.

Il costo di un nuovo Cybertruck Foundation Series, considerando anche le spese accessorie, è di 119.990 dollari, pari a circa 111.000 euro. Le spese di consegna ammontano a 1.995 dollari, mentre per effettuare l’ordine è richiesto un ulteriore contributo di 250 dollari. In questo totale, si tiene conto dello sconto di 100 euro derivante dal deposito effettuato in fase di ordine originale. Complessivamente, il prezzo finale si attesta sui 122.135 dollari, ovvero poco più di 113.000 euro al tasso di cambio attuale. Tutto ciò rappresenta l’unico modo per garantirsi uno dei primi esemplari del Cybertruck in circolazione. Per quanto riguarda i tempi di consegna, Tesla afferma che è possibile riceverlo entro la fine di dicembre.

Il Cybertruck Foundation Series si distingue per dettagli esclusivi come badge impressi a laser, accessori premium, un sistema di ricarica PowerShare, pneumatici All Terrain, Full Self Driving, e molte altre caratteristiche avanzate. Resta aperta la questione se questa offerta esclusiva possa giustificare il costo aggiuntivo. Tuttavia, per gli europei, la questione potrebbe risultare di scarso interesse, considerando che è improbabile che il Cybertruck venga commercializzato nel vecchio continente. Questa decisione solleva interrogativi sulla strategia di Tesla, portando a riflettere se sia più opportuno puntare su un veicolo compatto e accessibile da commercializzare su scala globale. Solo il tempo dirà quale direzione prenderà l’azienda nel suo percorso di sviluppo e distribuzione dei veicoli.