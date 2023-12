Microsoft ha annunciato importanti novità per gli utenti di Windows 10, concentrandosi su Copilot, l’assistente basato su intelligenza artificiale. La grande notizia è che ora Microsoft ha reso possibile l’utilizzo ufficiale anche su questo sistema operativo. Fino ad oggi, questa funzionalità era disponibile solo tramite le build Insider, ma ora l’azienda ha rilasciato un aggiornamento software opzionale per abilitare l’IA.

Per ottenere Copilot su Windows 10, gli utenti dovranno cercare e installare l’aggiornamento software KB5032278 attraverso Windows Update. Una volta installato, sarà accessibile tramite la barra laterale sulla destra dell’interfaccia grafica.

Cos’è Copilot e chi potrà utilizzarlo

Copilot è un assistente basato su intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Inizialmente introdotto in Windows 11, progettato per assistere gli utenti nel processo di scrittura, offrendo suggerimenti di testo e completando frasi in base al contesto. Si basa sulla tecnologia GPT Turbo, sviluppata dalla società, che è una delle più avanzate reti neurali linguistiche disponibili. L’obiettivo principale di Copilot era, agli albori, migliorare l’efficienza e la creatività durante la scrittura di codice, offrendo suggerimenti pertinenti e completando automaticamente parti di codice in base alla logica e al contesto. Può essere utilizzato in vari ambienti di sviluppo e supporta diversi linguaggi di programmazione.

Copilot su Windows 10 sarà disponibile solo per gli utenti delle versioni Home e Pro del sistema operativo, escludendo coloro che utilizzano Windows 10 per le aziende. Tuttavia, al momento, questa novità è destinata a un gruppo ristretto di utenti. Anche se si installa l’aggiornamento opzionale menzionato, l’assistente potrebbe non essere immediatamente disponibile, ma Microsoft ha promesso di allargare la distribuzione nel tempo.

Tramite l’IA, Microsoft continua a integrare nuove funzionalità e miglioramenti nei suoi sistemi operativi, cercando di offrire un’esperienza utente sempre più avanzata e intelligente. Ora chi ha Windows 10 può finalmente sperimentare i vantaggi di Copilot, senza dover necessariamente scaricare e passare a Windows 11.