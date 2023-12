Ultimamente si sta trattando di YouTube e la lotta contro gli AdBlocker, estensioni utili che eliminano le inserzioni pubblicitarie in una pagina. Ma YouTube è andato oltre e ha inserito un ritardo di 5 secondi per gli utenti che navigano sulla piattaforma utilizzando AdBlocker e browser non basati su Chromium come Firefox.

YouTube e il rallentamento artificiale su Firefox

Recentemente è stato segnalato come YouTube, stia abilitando un rallentamento artificiale di 5 secondi nella navigazione. Questo rallentamento si presenta ad alcuni utenti che utilizzano AdBlocker e browser non basati sul codice Chromium. Gli utenti di Browser come Chrome, Edge, Brave, Opera e altri browser basati sul codice di Google, non dovrebbero presentare questo rallentamento. D’altra parte, gli utenti di browser non basati su Chromium, come alcuni utenti di Firefox potrebbero sperimentare questo rallentamento in prima persona.

Caricare il player di YouTube su Firefox blocca la pagina per qualche secondo prima di riprodurre il video. Sembrerebbe, infatti, che YouTube abbia inserito uno script che effettua il controllo dello user agent, ovvero il codice identificativo del proprio browser. Il sito al quale ci connettiamo lo utilizza per riconoscere il proprio dispositivo. In questo modo, è possibile variare qualche elemento nella pagina, come mostrare la versione leggera del sito nel caso il dispositivo sia un telefono. YouTube, quindi, verificherebbe questo user agent, e in caso risulti diverso da Chrome, applica questo rallentamento artificiale di 5 secondi durante il caricamento della pagina, come è previsto dal codice.

setTimeout(function() { c(); a.resolve(1) }, 5E3);

Tuttavia, questo rallentamento potrebbe essere un’estrema coincidenza con il sistema anti-AdBlocker introdotto da YouTube. Questo sistema proverebbe, infatti, a caricare le inserzioni pubblicitarie, bloccando la pagina per 5 secondi. Essendoci un AdBlocker il caricamento fallisce e pertanto la riproduzione video avviene senza pubblicità. Nonostante questo, il fatto che, impostando lo user agent su un browser basato su Chromium, elimini questo rallentamento, lascia dubbiosi gli utenti della piattaforma.