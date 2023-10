Niente più ADBlock, YouTube obbliga al Premium

YouTube ha effettuato un grandissimo aggiornamento, del quale ormai si parla da qualche giorno a questa parte. Ci sono delle delle novità molto importanti tra cui una molto significativa che riguarderebbe gli utenti che in genere si servono di ADBlock.

Come tutti ben sanno, su YouTube ci sono delle pubblicità prima che cominci il video e anche durante la sua riproduzione. Per evitare tutto ciò, diverse persone usano il celebre plug-in. Adesso però tutti coloro che usano questa risorsa visualizzeranno un avviso che li avvertirà che estensioni di questo tipo non sono assolutamente consentite. YouTube inviterà pertanto gli utenti a disattivare ADBlock per proseguire con il video scelto.

YouTube contro ADBlock, o Premium o le pubblicità

Almeno per il momento sembra che basti chiudere l’avviso per continuare a vedere il video, ma in futuro non sarà più possibile. Chiunque volesse continuare ad usare liberamente ADBlock senza disattivarlo per le altre piattaforme, dovrà includere YouTube nella lista delle eccezioni. In questo modo non si bloccherà la sua pubblicità ma solo quelle di altri siti.

“YouTube non permette l’uso di adblocker. Tuttavia, è possibile usufruire di un’esperienza senza pubblicità su YouTube Premium, il quale consente ai creatori di essere comunque retribuiti attraverso l’abbonamento degli utenti“.

Questa novità è ormai in fase di test fin dallo scorso mese di giugno e sembra ora destinata a coinvolgere tutti gli utenti. Google ha sottolineato inoltre che la pubblicità svolge un ruolo cruciale per l’appoggio verso una vasta comunità di creators su scala globale. Inoltre si occupa anche di garantire a miliardi di persone l’accesso ai loro contenuti preferiti sulla piattaforma.