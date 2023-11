Pensando al mese di novembre forse ad alcuni di voi verranno in mente le feste di natalizie imminenti, i regali da fare, le decorazioni. A noi solo due parole: Black Friday. Il venerdì nero più amato dai compratori mondiali è praticamente qui. Negozi fisici, store online, società telefoniche, sono stati presi dalla febbre degli sconti e delle offerte sui propri prodotti. Very Mobile, rispettando appieno il tema, ha creato una promozione a tempo limitato per gli utenti davvero eccezionale.

Soltanto per pochi giorni, senza avere alcun vincolo o altri costi, è sottoscrivibile una tariffa assoli 5,99€. La promozione è attivabile da qualsiasi utente che richieda la portabilità da alcuni operatori telefonici come ad esempio: CoopVoce, Iliad, Fastweb, Tiscali, Plintron, Elimobile, Optima, Rabona e tantissimi altri.

L’offerta Very Mobile più oscura dell’anno

Per questa promozione flash di Very Mobile non ci saranno costi di attivazione o di spedizione SIM. Cosa la rende tanto interessante? Correndo sul sito, e passando a questo piano, si avrà sul proprio smartphone a disposizione un bundle di dati da 120 giga per la navigazione con una velocità di 30 Mbps in upload e anche in download grazie all’appoggio sulla rete WindTre.

L’offerta include anche altri servizi gratuiti come, ad esempio, il servizio Very Mobile vuoi per la reperibilità “ti ho cercato”, il “Ring Me” e l’attivazione della funzione hotspot senza costi ulteriori. All’interno del canone mensile sono anche contenuti 5,5 GB di dati utili per navigare in roaming in qualsiasi Paese dell’Unione Europea, ideali se doveste fare un bel viaggio di Natale.

Se il vostro dispositivo fosse compatibile, durante la fase di acquisto, potreste scegliere se avere una SIM fisica nuova o passare ad una virtuale. Inizialmente il gestore aveva fissato la scadenza per il 20 novembre, adesso invece ha effettuato una proroga fino al 30, quindi per vostra fortuna avrete ancora a disposizione qualche giorno per passare al Very Mobile. Non solo avrete a disposizione servizi sempre funzionanti e stabili, ma anche un’ottima copertura del territorio per avere vedete in qualsiasi luogo d’Italia. Nonostante sia un operatore virtuale, grazie alla collaborazione con due delle aziende telefoniche più importanti del settore (Wind e 3) potrete fidarvi ciecamente del gestore e della sua trasparenza.