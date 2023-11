1Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più competitivi sul mercato. Le sue offerte sono estremamente vantaggiose con pacchetti ricchi di promozioni e prezzi vantaggiosi. Una di queste offerte, attualmente attivabili sul sito, offre a tutti i nuovi utenti minuti, SMS e ben 220 GIGA di traffico internet. Vediamo insieme quali sono i dettagli di questa offerta e le condizioni per poterla attivare con uno sconto super conveniente.

La promozione 1Mobile da 220 GIGA

L’offerta è stata denominata Flash 220 ed è una delle più convenienti sul mercato di telefonia. Infatti, nel suo pacchetto tariffario offre minuti illimitati verso tutti, 90 SMS e 220 GIGA di traffico internet ogni mese. Inoltre, sono incluse anche tariffe speciali per l’estero. Il tutto ad un prezzo super vantaggioso, in promozione fino al 30/11/2023. Per tutto il mese di novembre, infatti, sarà possibile attivare Flash 220 con un costo mensile di 9,99 euro al mese!

L’offerta è attivabile sia per i clienti che richiedono una SIM con un nuovo numero di telefono e sia per quelli che invece vogliono richiedere la portabilità dei propri vecchi numeri. Per ambedue le opzioni è previsto un costo di attivazione. Per i clienti che richiedono una nuova SIM il costo di attivazione è pari a 9,99 euro, mentre per gli utenti che richiedono la portabilità da TUTTI gli operatori telefonici il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Flash 220 si rinnova automaticamente ogni mese e il traffico dati non utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con quello del mese successivo. Se si supera la soglia massima di dati disponibili nell’offerta sarà possibile continuare a navigare in rete pagando 0,50 euro ogni 100 MB consumati. Se al momento del rinnovo il credito residuo è insufficiente l’offerta viene rinnovata comunque, ma sarà possibile utilizzarla solo dopo aver fatto la ricarica necessaria per completare il costo della promozione da rinnovare. In caso di credito residuo insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta berrà sospesa sarà possibile riattivarla solo dopo aver fatto la ricarica sufficiente.

È possibile attivare la promozione sia online, sul sito ufficiale di 1Mobile e sia in uno dei punti vendita dell’operatore. Per scoprire dove si trova il negozio 1Mobile più vicino a voi potete consultare la lista dei punti vendita sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. Ricordiamo inoltre che l’offerta Flash 220 GIGA è compatibile con una serie di Extra disponibili sempre sul sito web ufficiale di 1Mobile.